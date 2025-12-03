Marea Britanie respinge amenințările lui Vladimir Putin: „Aberații ale Kremlinului”

Vladimir Putin acuzase marți Europa că ar fi „de partea războiului” și a afirmat clar că Moscova este „pregătită” să lupte, cu puțin timp înainte de discuțiile de pace cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

Însă purtătorul de cuvânt al lui Keir Starmer a respins declarațiile lui Putin drept „încă o doză de retorică” care este „la fel de periculoasă pe cât este de greșită”. Oficialul a spus că „națiunile europene sunt unite în sprijinirea dreptului Ucrainei la autoapărare, conform dreptului internațional” și că „NATO este pregătită să răspundă cu unitate și forță oricăror amenințări”.

Miniștrii de externe ai NATO se reunesc astăzi la Bruxelles pentru a discuta despre sprijinul acordat Ucrainei, după ce discuțiile SUA–Rusia de la Moscova nu au dus la niciun progres.

„Aberații ale Kremlinului”

„Sunt încă niște aberații ale Kremlinului, venite de la un președinte care nu este serios în privința păcii”, a adăugat purtătorul de cuvânt de la Downing Street.

Starmer a fost întrebat miercuri, în timpul sesiunii de întrebări din Camera Comunelor, dacă Regatul Unit este pregătit de război.

„Știm cu toții că Putin este agresorul aici”, le-a spus premierul deputaților. „Știm cu toții că Putin tergiversează, că nu vrea să vină la masa negocierilor, că nu vrea să ajungă la un acord.”

El a spus că statele membre NATO „trebuie să continue să facă presiuni în toate modurile posibile”, ceea ce include „sprijinirea Ucrainei cu capabilități și resurse”.