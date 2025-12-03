Europa se teme de un „acord neplăcut” în cazul Ucrainei

Indiferent de rezultatul ultimei inițiative a lui Trump, Europa se teme de perspectiva unui acord care nu va slăbi Rusia așa cum sperau liderii săi. Un astfel de acord ar putea permite Moscovei să păstreze controlul asupra teritoriului ucrainean cucerit cu forța, transmite Reuters.

Europenii nu au avut reprezentanți la discuțiile dintre oficialii americani și ucraineni din Florida care au avut loc în weekend. Ei urmăresc de la distanță vizita trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la președintele rus Vladimir Putin.

„Am impresia că, încet-încet, se înțelege că, la un moment dat, se va ajunge la un acord neplăcut”, a declarat Luuk van Middelaar, directorul fondator al think tank-ului Brussels Institute for Geopolitics.

Trump vrea acord conform logicii marilor puteri

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că europenii vor fi implicați în discuțiile privind rolul NATO și al Uniunii Europene în orice acord de pace. Diplomații europeni nu sunt însă liniștiți de astfel de asigurări.

Ei spun că aproape toate aspectele unui acord ar afecta Europa. De la potențiale concesii teritoriale până la cooperarea economică dintre SUA și Rusia.

Îngrijorări privind angajamentul SUA față de NATO

Cea mai recentă inițiativă a stârnit noi temeri în Europa cu privire la angajamentul SUA față de NATO. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat săptămâna trecută că europenii nu mai știu „în ce alianțe vom mai putea avea încredere în viitor”.

Planurile lui Rubio de a nu participa la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles ar putea alimenta și mai mult neliniștile europene. Serviciile de informații germane avertizează că Rusia păstrează opțiunea unui război împotriva NATO cel târziu până în 2029.

Teama că concesiile teritoriale îl vor încuraja pe Putin

Oficialii europeni spun că nu văd niciun semn că Putin ar dori să pună capăt invaziei Ucrainei. Ei se tem că orice acord care nu respectă integritatea teritorială a Ucrainei ar putea încuraja Rusia să atace din nou.

În prezent pare probabil că orice acord de pace ar permite Moscovei să păstreze controlul asupra teritoriului ucrainean pe care l-a cucerit cu forța. Administrația Trump nu a respins nici pretențiile Rusiei asupra restului regiunii Donbas.

Perspective economice îngrijorătoare

Trump și alți oficiali americani au afirmat clar că văd mari oportunități pentru acorduri comerciale cu Moscova odată ce războiul se va termina. Oficialii europeni se tem că încetarea izolării Rusiei va oferi Moscovei miliarde de dolari pentru a-și reconstitui armata.

„Dacă armata Rusiei este mare, dacă bugetul său militar este la fel de mare ca în prezent, va dori să-l folosească din nou”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Liderii europeni s-au străduit să exercite o influență puternică asupra oricărui acord de pace, deși Europa a acordat Ucrainei ajutor în valoare de aproximativ 180 de miliarde de euro de la invazia Rusiei.

UE are un mare atu sub forma activelor rusești înghețate în bloc. Însă liderii UE nu au reușit până acum să ajungă la un acord cu privire la utilizarea acestor active pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro către Ucraina.

„Europenii plătesc acum prețul pentru că nu au investit în capacități militare în ultimii ani”, a declarat Claudia Major de la German Marshall Fund. „Europenii nu sunt la masa negocierilor. Pentru că nu au cărțile necesare”, a spus ea.

Cinci ore încheiate fără acord

Cinci ore de discuții între președintele rus Vladimir Putin și negociatorii de vârf ai Statelor Unite nu au dus la un progres în ceea ce privește un posibil acord de pace în Ucraina, a declarat miercuri dimineață un consilier al Kremlinului, citat de CNN. Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, au participat marți la discuții la nivel înalt cu Putin la Kremlin, culminând cu o săptămână de diplomație intensă, în timp ce administrația Trump continuă să facă presiuni pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina.

Discuțiile din capitala Rusiei au fost „foarte utile, constructive și extrem de substanțiale”, dar „nu s-a găsit o opțiune de compromis”, a declarat reporterilor, după întâlnire, consilierul rus pentru politică externă și consilierul lui Putin, Yuri Ushakov.

„Unele dintre propunerile americane par mai mult sau mai puțin acceptabile, deși trebuie discutate”, a spus Ushakov, adăugând că alte puncte „nu ne convin”.

„Lucrările vor continua”, a spus el.