Șeful NATO: Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Ce spune Rutte despre o implicare a forțelor NATO în operațiuni

Șeful NATO, Mark Rutte, a afirmat luni, pentru BBC News, că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran.

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a subliniat că Teheranul reprezintă o „amenințare” pentru Europa, Israel și regiunea înconjurătoare. El a continuat spunând că Europa „își intensifică eforturile” ca urmare a atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului la sfârșitul săptămânii trecute, potrivit BBC.

Rutte a refuzat să ofere detalii atunci când a fost întrebat dacă știa dinainte planurile SUA-Israel privind atacurile asupra Iranului. Totuși, el a afirmat, pentru sursa citată, că a avut „multe conversații” cu oficialii americani și că Washingtonul și NATO „coordonează îndeaproape” acțiunile.

Totodată, șeful NATO a fost întrebat de BBC dacă forțele NATO vor fi implicate în operațiunile din Iran, însă a respins un astfel de scenariu.

„Nu, este clar că aceasta este o campanie condusă de americani și israelieni”, a spus Rutte pentru BBC.

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi, iar luptele s-au extins peste noapte în Liban, după schimburi de focuri între Israel și Hezbollah. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că operațiunile militare vor continua până când toate obiectivele vor fi atinse.