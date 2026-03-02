Prima pagină » Știri externe » Șeful NATO: Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Ce spune Rutte despre o implicare a forțelor NATO în operațiuni

Șeful NATO: Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Ce spune Rutte despre o implicare a forțelor NATO în operațiuni

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat luni, pentru BBC News, că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Comentariile sale vin în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
Șeful NATO: Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Ce spune Rutte despre o implicare a forțelor NATO în operațiuni
Șeful NATO, Mark Rutte. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
02 mart. 2026, 17:32, Știri externe

Șeful NATO, Mark Rutte, a afirmat luni, pentru BBC News, că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran.

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a subliniat că Teheranul reprezintă o „amenințare” pentru Europa, Israel și regiunea înconjurătoare. El a continuat spunând că Europa „își intensifică eforturile” ca urmare a atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului la sfârșitul săptămânii trecute, potrivit BBC.

Rutte a refuzat să ofere detalii atunci când a fost întrebat dacă știa dinainte planurile SUA-Israel privind atacurile asupra Iranului. Totuși, el a afirmat, pentru sursa citată, că a avut „multe conversații” cu oficialii americani și că Washingtonul și NATO „coordonează îndeaproape” acțiunile.

Totodată, șeful NATO a fost întrebat de BBC dacă forțele NATO vor fi implicate în operațiunile din Iran, însă a respins un astfel de scenariu.

„Nu, este clar că aceasta este o campanie condusă de americani și israelieni”, a spus Rutte pentru BBC.

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi, iar luptele s-au extins peste noapte în Liban, după schimburi de focuri între Israel și Hezbollah. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că operațiunile militare vor continua până când toate obiectivele vor fi atinse.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor