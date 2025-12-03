Prima pagină » Știrile zilei » Von der Leyen: Noile propuneri transmit Rusiei că prelungirea războiului „va avea un cost ridicat”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că noile propuneri ale UE privind utilizarea activelor rusești înghețate au fost prezentate administrației americane și au fost „bine primite”, subliniind că prelungirea războiului din Ucraina va aduce „costuri mari pentru Rusia”.
Foto: Hepta
Rareș Mustață
03 dec. 2025, 15:47, Știri externe

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că noile propuneri ale Uniunii Europene legate de folosirea activelor rusești înghețate transmit un mesaj ferm Moscovei: continuarea războiului în Ucraina va avea consecințe tot mai costisitoare.

Ea a precizat că inițiativa a fost discutată cu administrația americană, inclusiv cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, iar reacția a fost „pozitivă”.

Von der Leyen a adăugat că și alte țări care au blocat active rusești sunt invitate să participe la structura juridică propusă de UE, pentru a crea un mecanism comun și durabil, notează The Guardian.

În privința sprijinului pentru Kiev, șefa Comisiei a subliniat că UE este pregătită să rămână „pe termen lung” alături de Ucraina.

Ea a spus că Rusia dispune de resurse pentru a prelungi conflictul și, până acum, nu dă semne că ar dori să răspundă invitațiilor repetate ale președintelui Volodimir Zelenski privind negocierile.

„Este un mesaj clar pentru Rusia: prelungirea războiului va avea un cost ridicat pentru ea. Noi vrem pace, iar nimeni nu își dorește pacea mai mult decât Ucraina. Aceasta este o invitație la masa negocierilor”, a spus von der Leyen.