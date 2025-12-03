Von der Leyen: Noile propuneri transmit Rusiei că prelungirea războiului „va avea un cost ridicat”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că noile propuneri ale Uniunii Europene legate de folosirea activelor rusești înghețate transmit un mesaj ferm Moscovei: continuarea războiului în Ucraina va avea consecințe tot mai costisitoare.

Ea a precizat că inițiativa a fost discutată cu administrația americană, inclusiv cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, iar reacția a fost „pozitivă”.

Von der Leyen a adăugat că și alte țări care au blocat active rusești sunt invitate să participe la structura juridică propusă de UE, pentru a crea un mecanism comun și durabil, notează The Guardian.

În privința sprijinului pentru Kiev, șefa Comisiei a subliniat că UE este pregătită să rămână „pe termen lung” alături de Ucraina.

Ea a spus că Rusia dispune de resurse pentru a prelungi conflictul și, până acum, nu dă semne că ar dori să răspundă invitațiilor repetate ale președintelui Volodimir Zelenski privind negocierile.

„Este un mesaj clar pentru Rusia: prelungirea războiului va avea un cost ridicat pentru ea. Noi vrem pace, iar nimeni nu își dorește pacea mai mult decât Ucraina. Aceasta este o invitație la masa negocierilor”, a spus von der Leyen.