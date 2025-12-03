Întâlnirea dintre Zelenski și delegația americană care a fost la Moscova, anulată la Bruxelles

O întâlnire programată la Bruxelles între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski și delegația americană care a vizitat recent Moscova, inclusiv trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată.

Alex Raufoglu, corespondent pentru Kyiv Post la Washington, a scris pe X, citând „surse”, că „întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată” și a menționat că președintele ucrainean, care marți se afla în Irlanda, se întoarce la Kiev.

UPDATE! The Brussels meeting is called off, according to sources. Zelenskyy is returning home. Kremlin claims that Witkoff and Kushner ‘promised’ to head directly to Washington after talks with putin — Alex Raufoglu (@ralakbar) December 3, 2025

Potrivit acestuia, Witkoff și Kushner se vor întoarce la Washington, în loc să meargă în Europa sau Kiev pentru discuții suplimentare.

El a mai menționat că Kremlinul susține că aceștia „au promis” să zboare direct la Washington după discuțiile cu Vladimir Putin la Moscova, declarație neconfirmată de partea americană.

La întâlnirea de la Moscova au participat Steve Witkoff, Jared Kushner, Vladimir Putin și consilieri ai Kremlinului.

Motivul anulării întâlnirii de la Bruxelles între Zelenski și delegația americană nu a fost făcut public.

Președintele Zelenski a scris miercuri pe X că Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, i-a spus cum decurg pregătirile pentru întâlnirile de miercuri de la Bruxelles cu consilierii europeni de securitate națională.

Rustem Umerov reported on preparations for today’s meetings in Brussels with the national security advisors to European leaders. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine will be joined at these meetings by Chief of the General Staff Andrii Hnatov.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2025

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei va fi însoțit la aceste întâlniri de șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, a precizat Zelenski.

„Aceasta este coordonarea noastră continuă cu partenerii și ne asigurăm că procesul de negociere este pe deplin activ. Reprezentanții ucraineni îi vor informa pe colegii lor din Europa cu privire la ceea ce se știe în urma contactelor de ieri ale părții americane la Moscova și vor discuta, de asemenea, despre componenta europeană a arhitecturii de securitate necesare”, a declarat Zelenski.

El a mai spus că după reuniunea de miercuri de la Bruxelles, Rustem Umerov și Andrii Hnatov vor începe pregătirile „pentru o întâlnire cu reprezentanții președintelui Trump în Statele Unite”.

„Ca întotdeauna, Ucraina va lucra în mod constructiv în vederea obținerii unei păci reale. Aștept un nou raport în urma rezultatelor întâlnirilor de astăzi din Europa”, a transmis Zelenski.

La Bruxelles se desfășoară miercuri reuniunea miniștrilor de externe din NATO, la care secretarul american de stat Marco Rubio nu participă.