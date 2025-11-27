Turcia spune că o încheiere a focului este necesară înainte de discuțiile privind trimiterea de trupe în Ucraina

„În primul rând, trebuie stabilit un armistițiu între Rusia și Ucraina. Ulterior, trebuie stabilit un cadru de misiune cu un mandat clar și trebuie determinată măsura în care fiecare țară va contribui”, a declarat oficialul turc, citat de Reuters.

Răspunsul ministrului vine după ce președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat marți că o forță internațională de reasigurare ar putea include trupe franceze, britanice și turce.

Potrivit președintelui francez, trupele trimise ar opera în zone din spatele frontului, precum Kiev sau Odesa, cu rol de securizare și instruire, fiind concepute ca o garanție de securitate pentru Ucraina în perioada post-conflict.

Guvernul turc a păstrat relații apropiate atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, susținând integritatea teritorială și trimiterea de sprijin Ucrainei, dar făcând opoziție la sancțiunile împotriva Moscovei.

De asemenea, Turcia a mediat mai multe runde de discuții între cele două tabere beligerante.