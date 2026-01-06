Prima pagină » Știri externe » Ben Hodges: Statele Unite nu mai sunt considerate de încredere. Europa trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare

Ben Hodges, generalul-locotenent în rezervă, a afirmat, într-un interviu pentru TVP World, că Statele Unite au nevoie ca Europa să „rămână fermă” împotriva administrației Trump, în contextul în care liderul de la Casa Albă a reiterat că vrea anexarea Groenlandei.
Într-un interviu pentru publicația TVP World, Ben Hodges a subliniat că ideea trimiterii de trupe americane pentru a cuceri Groenlanda ar fi un ordin „ilegal” și că speră ca armata americană este de acord cu acest lucru.

Generalul-locotenent în rezervă a mai punctat faptul că Washingtonul nu mai este considerat de încredere și că Europa trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria apărare, în contextul în care în trecut, continentul nu a reușit să se ocupe de acest aspect.

„Țările europene vor trebui să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate”

„Europa a presupus prea mult timp că Statele Unite îi vor asigura toată protecția. Astfel, națiunile europene nu au făcut ceea ce trebuiau să facă și au depins de Rusia pentru energie. [Statele Unite] nu mai sunt considerate de încredere… Țările europene vor trebui să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate. Cred că noi, SUA, vom regreta mult timp pierderea încrederii”, a spus Hodges, pentru TVP World.

Washingtonul a ajutat Europa mult timp după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Acum, însă, Ben Hodges spune că Statele Unite au nevoie de ajutorul europenilor pentru a rezista în fața administrației Trump.

„Statele Unite au cheltuit miliarde de dolari și au ajutat Europa timp de zeci de ani după [Al Doilea Război Mondial], și sunt foarte mândru și bucuros că am făcut acest lucru. Acum, cred că ne aflăm într-o situație în care Statele Unite au nevoie de ajutorul Europei pentru a ne salva de noi înșine… pentru a rezista cu fermitate acestei administrații”, a mai afirmat Hodges, pentru sursa citată.

Cum este văzută anexarea Groenlandei

În cadrul interviului pentru TVP World, Ben Hodges a subliniat că acum, după operațiunea SUA în Venezuela, în urma căreia Maduro a fost capturat și scos din țară, trimiterea de trupe în Groenlanda de către Trump „pare mai plauzibilă”.

„Danezii și groenlandezii ne-au primit cu brațele deschise, așa că am crezut că [Trump] nu ar face asta niciodată. Dar după acest weekend, pare mai plauzibil. Cred că pare interesat să facă ceva cu un astfel de teatru… În opinia mea, aceasta ar fi o ordine ilegală pentru armata SUA și sper că vor privi lucrurile în acest fel”, a mai spus Hodges.

 

