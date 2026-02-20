Prima pagină » Știri externe » Cinci puteri militare din NATO anunță un program comun pentru dezvoltarea de drone ieftine

Cinci puteri militare din NATO anunță un program comun pentru dezvoltarea de drone ieftine

Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au anunțat vineri că vor lucra la dezvoltarea unor noi drone autonome cu cost redus, în timp ce NATO încearcă să-și consolideze apărarea aeriană împotriva Rusiei.
Cinci puteri militare din NATO anunță un program comun pentru dezvoltarea de drone ieftine
Iulian Moşneagu
20 feb. 2026, 16:39, Știri externe

Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie lucrează împreună la un proiect pentru a produce într-un an sisteme ieftine de apărare aeriană, precum drone autonome sau rachete, au anunțat vineri miniștrii reuniți la Cracovia, în Polonia, potrivit Reuters și Politico.

Războiul din Ucraina a arătat cum dronele interceptoare autonome pot fi o alternativă eficientă la costisitoarele rachete de apărare aeriană, iar aliații europeni ai Kievului spun că vor să învețe din această experiență.

Grupul E5, care reunește cele cinci mari puteri europene din NATO, s-a întâlnit în contextul în care țările europene încearcă să își sporească capacitățile de apărare, pe fondul creșterii îndoielilor în Europa privind angajamentul Washingtonului de a proteja continentul.

„Împreună, avem unele dintre cele mai bune echipamente de pe întreaga planetă pentru a doborî amenințări aeriene”, le-a spus jurnaliștilor viceministrul britanic al Apărării Luke Pollard. „Avem încredere că acesta este primul pas din ceea ce sperăm să fie o serie de inițiative”.

Programul de drone „reprezintă un apel la mobilizare pentru industriile noastre de apărare din fiecare dintre cele cinci națiuni, ca să răspundă provocării”, a declarat Pollard.

„Europa este motivată să avanseze în domeniul apărării”, a declarat ministrul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz.

