New York / 15.000 de asistenți medicali amenință cu o grevă uriașă, ce ar paraliza spitalele

New York-ul stă pe un butoi de pulbere – o grevă istorică a asistenților medicali se prefigurează pentru începutul săptămânii, dacă nu se ajunge la o înțelegere, fie și provizorie, între sindicatul asistenților și spitale, relatează abcnews.com.

Aproape 16.000 de asistenți medicali amenință că își vor părăsi locul de muncă luni dimineață, amenință Asociația Asistenților Medicali din Statul New York, sindicatul care reprezintă asistenții.

„O grevă ar putea pune în pericol viața a mii de newyorkezi”

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat vineri stare de urgență, în anticiparea unei potențiale greve și a făcut apel la sindicatele spitalelor și asistenții medicali să ajungă la o înțelegere de ultim moment, spunând că o grevă „ar putea pune în pericol viața a mii de newyorkezi și pacienți”.

„Îi încurajez insistent pe toți să rămână la masa negocierilor, de ambele părți, conducerea și asistenții, până când se rezolvă această problemă”, a spus Hochul.

Ce ar însemna o grevă a 15.000 de asistenți medicali

O posibilă grevă ar afecta cinci spitale private importante din New York, cele mai bogate din oraș: Spitalul Mount Sinai, Mount Sinai Morningside, Mount Sinai West, Montefiore Einstein și New York-Presbyterian.

Spitalele sunt pregătite să continue să ofere îngrijiri în ciuda oricăror întreruperi iminente ale activității, potrivit oficialilor, care au spus că pacienții nu ar trebui să evite sau să amâne solicitarea de ajutor pentru urgențe medicale.

Ce vor asistenții

Asociația Asistenților Medicali a declarat duminică dimineață că nu au existat progrese în discuțiile privind contractul lor de muncă la cele cinci spitale, ceea ce înseamnă că 15.000 de asistenți medicali sunt nemulțumiți de contractele de muncă și amenință cu greva sau cu demisia.

Sindicatul asistenților solicită un acord care să includă creșteri salariale, niveluri sigure de personal, acoperire completă a asistenței medicale și a pensiilor, precum și protecție la locul de muncă împotriva violenței, care este foarte ridicată în spitalele din Newy York.

Grad de violență ridicat în spitalele din New York

Chiar joia trecută, un fost ofițer al Poliției din New York, în vârstă de 62 de ani, care ar fi fost înarmat cu un obiect ascuțit, a fost împușcat mortal de polițiștii din New York la Spitalul New York – Presbyterian Brooklyn Methodist.

Potrivit poliției, bărbatul a fost împușcat după ce s-ar fi baricadat într-o încăpere împreună cu un pacient adult și un agent de securitate al spitalului și ar fi amenințat că își va face rău sieși și acelora.

„Asistenții pleacă de la patul pacientului pentru a doua oară în trei ani”

În privința contractului asistenților medicali, este foarte important de menționat că contractul asistenților medicali, care a fost încheiat în 2023 (după o grevă de trei zile) a expirat pe 31 decembrie 2025.

Un purtător de cuvânt al Mount Sinai Healthcare a declarat într=un comunicat:

„Continuăm să negociem cu bună-credință, în speranța că vom ajunge la un acord corect, rezonabil și responsabil.

Deși știm că o grevă poate fi perturbatoare, suntem pregătiți pentru o perioadă nedeterminată și am luat toate măsurile pentru a ne sprijini cât mai bine pacienții și angajații în cazul în care Sindicatul Asistenților Medicali ne obligă asistenții să plece de la patul pacientului pentru a doua oară în trei ani”.