O țară din UE vrea să pună capăt asistenței medicale gratuite pentru pensionarii din afara blocului comunitar

Franța dorește ca pensionarii din afara UE, care beneficiază în prezent de sistemul public de asistență medicală, să înceapă să plătească pentru acesta.

Măsura, dacă va fi adoptată, ar afecta în special pensionarii americani, care au migrat nu numai pentru mâncare, peisaje și cultură, ci și, în unele cazuri, pentru asistența medicală gratuită de nivel mondial, scrie POLITICO.

Cel care a inițiat propunerea, François Gernigon, a spus pentru sursa citată că „este o chestiune de echitate”, argumentând că „dacă ești cetățean francez și te muți în SUA, nu beneficiezi de reciprocitate, nu beneficiezi de asigurări sociale gratuite”.

Ce prevede legislația actuală din Franța

Conform legislației franceze, cetățenii din afara UE care nu lucrează, care au o viză de lungă ședere și care pot dovedi că au o pensie sau venituri din capital suficiente și o asigurare medicală privată pot obține, după trei luni, un statut prin care au acces gratuit la asistența medicală publică.

Din acel moment, ei pot anula asigurarea privată de sănătate și pot beneficia de cea franceză. În ultimii ani, aceasta a devenit o opțiune populară pentru pensionarii americani.

Prin această inițiativă, parlamentarii francezi doresc să pună capăt acestui beneficiu și să îi oblige să plătească o contribuție minimă. Parlamentarii nu au stabilit cuantumul contribuției, urmând ca acest lucru să fie lăsat la latitudinea guvernului francez.

Conform ultimei versiuni a propunerii, modificată de Senatul francez, numai cetățenii din afara UE care nu plătesc impozite sau nu contribuie la alte programe de asistență socială în Franța ar fi obligați să plătească noua contribuție minimă.