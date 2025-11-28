Campanie de dezinformare înaintea alegerilor municipale din Franța. „Reporteri fără Frontiere” avertizează asupra rețelelor rusești de site-uri false

Potrivit unui raport publicat pe 12 noiembrie, rețeaua ar include zeci de site-uri false de știri care imită identitatea vizuală și editorială a unor publicații franceze, într-o tentativă de manipulare a opiniei publice.

Site-uri false implicate în campania de dezinformare

RSF semnalează că 85 dintre cele 141 de site-uri identificate anterior de Recorded Future, o companie americană de securitate cibernetică, sunt încă active. În total, rețeaua controlată din Rusia ar fi publicat aproape 13.900 de articole din februarie până în prezent, conținutul intensificându-se semnificativ începând cu 18 octombrie, când au fost difuzate peste 5.100 de materiale.

Aceste platforme, precum „Sud-Ouest Direct”, „Actu Directe” sau „Normandie Actus Infos”, sunt concepute pentru a reproduce aproape identic site-urile reale de presă, inducând în eroare cititorii. Ele promovează în mod constant teme politice favorabile Kremlinului, inclusiv articole ce denigrează lideri occidentali sau propagă informații false despre războiul din Ucraina.

Riscurile campaniei de dezinformare asupra alegerilor din 2026

Vincent Berthier, responsabilul biroului de tehnologie și jurnalist al RSF, avertizează că această campanie de dezinformare ar putea influența rezultatul alegerilor municipale. El subliniază necesitatea creșterii vizibilității jurnalismului autentic, în special pe rețelele sociale și prin instrumente digitale emergente.

RSF amintește că Rusia a derulat campanii similare în Germania, la alegerile legislative din 2025, și în SUA, înaintea alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit The New York Times, multe dintre aceste rețele sunt operate de John Mark Dougan, fost polițist american stabilit în Moscova din 2017.