Băluță vrea referendum pentru taxa auto la intrarea în București. Când a înjurat ultima oară în trafic: „Ieri”

Daniel Băluță, invitat la „55 de întrebări” la Libertatea, a afirmat că își asumă în fața bucureștenilor un angajament major: îmbunătățirea calității vieții în Capitală până în anul 2032. Primarul Sectorului 4 spune că, în paralel, costul vieții ar urma să scadă.

„Promit ceva fascinant. Promit că până în 2032 calitatea vieții în București va crește și costul vieții de zi cu zi va scădea. Ăsta este angajamentul pe care mi-l iau în fața bucureștenilor. Viața bucureștenilor astăzi este foarte complicată. Este extrem de scumpă, oamenii au probleme deosebite, au extrem de multe nemulțumiri, au extrem de multe frustrări pentru că, în ciuda faptului că produsul intern brut al regiunii București-Ilfov a crescut exponențial, această bogăție nu este uniform distribuită”, a declarat Băluță.

Primarul a adăugat că peste 30% dintre locuitorii regiunii nu beneficiază de această creștere economică, ceea ce justifică nivelul ridicat de nemulțumire. „Asta trebuie să se schimbe”, a subliniat el.

Când a mers ultima dată cu metroul și autobuzul

Întrebat despre propriile obiceiuri de transport, candidatul la Primăria Generală a precizat că a mers ultima oară cu metroul în urmă cu două săptămâni, iar cu autobuzul acum doi ani.

Taxă de intrare pentru mașinile neînmatriculate în București

Daniel Băluță a explicat și poziția sa privind introducerea unei taxe pentru mașinile din afara Bucureștiului. El afirmă că o astfel de măsură nu ar putea fi implementată fără consultarea cetățenilor.

„Este o decizie pe care bucureștenii trebuie să o ia și cu certitudine aș realiza cel puțin o consultare, dacă nu un referendum”, a declarat edilul.

Soluții pentru trafic: A0, Centura, inelul median și extinderea magistralelor de metrou

Băluță a vorbit pe larg despre problema traficului și despre decalajul de dezvoltare dintre nordul și sudul Capitalei. El susține că dezvoltarea locurilor de muncă bine plătite în sud va reduce presiunea pe circulație.

Edilul consideră prioritare finalizarea autostrăzii de centură A0, modernizarea Șoselei de Centură și realizarea inelului median, pentru a permite o traversare eficientă a orașului — de la Berceni la Pipera, de exemplu.

Totodată, promite extinderea magistralelor de metrou M2, M4, M5 și M7, pe care le vede esențiale pentru fluidizarea traficului.

„Avem nevoie să lucrăm pe infrastructura de transport. […] Numai că lucrurile astea se întâmplă pas cu pas. Nu se pot face peste noapte, necesită timp. Dar am determinarea și hotărârea ca de îndată să le începem”, a declarat Băluță.