Prima pagină » Știri externe » Trump îi avertizează pe republicani: Dacă nu câștigăm alegerile din noiembrie, vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare

Trump îi avertizează pe republicani: Dacă nu câștigăm alegerile din noiembrie, vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare

Președintele SUA, Donald Trump, le-a cerut marți republicanilor din Camera Reprezentanților să rămână uniți înaintea alegerilor legislative intermediare din noiembrie 2026, avertizând că pierderea controlului asupra Congresului ar putea duce la declanșarea unor proceduri de punere sub acuzare împotriva sa de către democrați.
Trump îi avertizează pe republicani: Dacă nu câștigăm alegerile din noiembrie, vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare
Iulian Moşneagu
06 ian. 2026, 19:59, Știri externe

Trebuie să câștigați alegerile de la mijlocul mandatului, pentru că dacă nu le câștigăm… vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare”, le-a spus Trump aleșilor republicani din Camera Reprezentanților, la Kennedy Center, potrivit Reuters.

Trump a afirmat că republicanii ar fi putut să-l pună sub acuzare pe fostul președinte Joe Biden „pentru 100 de lucruri diferite”, însă nu au făcut-o, deoarece democrații sunt „mai răi”.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a lansat același avertisment la finalul lunii trecute, la un eveniment organizat în Arizona.

„Dacă pierdem majoritatea în Cameră, stânga radicală, așa cum ați auzit deja, îl va pune sub acuzare pe președintele Trump”, a spus Johnson. „Vor crea un haos total. Nu putem permite să se întâmple asta”, a adăugat acesta.

Trump a fost pus sub acuzare în 2019, la un an după ce democrații au recâștigat controlul asupra Camerei Reprezentanților, și în 2021, cu puțin timp înainte de încheierea primului său mandat. Senatul, controlat de republicani, a votat achitarea sa în ambele cazuri.

Unii democrați au avansat recent ideea declanșării procedurii de „impeachment” (punere sub acuzare) împotriva lui Trump, în urma operațiunii SUA de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, conform The Hill.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor