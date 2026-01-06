Liderii europeni îi spun „nu” lui Trump printr-o declarație comună: Groenlanda aparține poporului său

Liderii europeni au emis declarația marți, potrivit Sky News. Prin intermediul unei declarații comune, ei își expun punctul de vedere privitor la viitorul Groenlandei.

„Securitatea arctică rămâne o prioritate cheie pentru Europa și este esențială pentru securitatea internațională și transatlantică. NATO a precizat clar că regiunea arctică este o prioritate, iar aliații europeni își intensifică eforturile. Noi și mulți alți aliați ne-am sporit prezența, activitățile și investițiile pentru a menține siguranța arcticii și pentru a descuraja adversarii”, au transmis liderii europeni.

Ei au subliniat că securitatea zonei trebuie asigurată în colaborare cu forțe NATO.

„Regatul Danemarcei – inclusiv Groenlanda – face parte din NATO. Prin urmare, securitatea în Arctica trebuie realizată colectiv, în colaborare cu aliații NATO, inclusiv Statele Unite, prin respectarea principiilor Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor. Acestea sunt principii universale și nu vom înceta să le apărăm. Statele Unite sunt un partener esențial în acest demers, în calitate de aliat NATO și prin acordul de apărare dintre Regatul Danemarcei și Statele Unite din 1951”, mai scrie în document.

Liderii europeni: Groenlanda aparține poporului său

La final, liderii europeni au arătat că „Groenlanda aparține poporului său, Danemarca și Groenlanda, și numai ele, sunt cele care trebuie să decidă asupra chestiunilor care privesc Danemarca și Groenlanda.”

Groenlanda a fost o colonie sub coroana Danemarcei până în 1953, când a devenit provincie în țara scandinavă. În 1979, insulei i s-a acordat autonomie, iar 30 de ani mai târziu, Groenlanda a devenit o entitate autoguvernată, parte a teritoriului danez.

Danemarca și Groenlanda au respins ofertele lui Trump de a cumpăra insula. Liderul SUA nu a exclus forța militară pentru a prelua controlul asupra teritoriului bogat în minerale.