Un înalt oficial de la Casa Albă a oferit detalii despre viitorul Venezuelei și al Groenlandei

Un înalt oficial de la Casa Albă a vorbit despre viitorul Venezuelei și al Groenlandei. El a confirmat strategia președintelui Donald Trump, dar a oferit câteva detalii. Lidera opoziției venezuelene nu poate fi adusă la putere, a spus, printre altele, demnitarul american.
Petru Mazilu
06 ian. 2026, 10:25, Politic

Șeful adjunct al cabinetului Casei Albe, Stephen Miller, a vorbit la CNN despre modul în care SUA gestionează situația din Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Miller a declarat că armata americană este „staționată în afara țării”, iar administrația Trump „a stabilit termenii și condițiile”. Demnitarul a adăugat că SUA nu a exclus inculparea altor oficiali venezueleni, dar i-a avertizat să coopereze cu americanii.

În ceea ce o privește pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care a lăudat capturarea lui Maduro de către americani, Miller a spus că ea nu poate ajunge în fruntea țării. Miller a explicat că „ar fi absurd din partea noastră să o aducem brusc în țară și să o punem la conducere”, având în vedere că armata Venezuelei nu o va considera legitimă, potrivit Sky News.

Oficialul american, despre Groenlanda

Șeful adjunct al cabinetului Casei Albe s-a referit și la Groenlanda spunând că „ar trebui să facă parte din SUA”. Totuși, el a arătat că „nimeni nu se va lupta… militar pentru viitorul Groenlandei”.

Afirmația a provocat o reacție dură din parlamentarului danez Rasmus Jarlov. Acesta a pus la îndoială comentariile lui Miller.

„Și crede că nu vom lupta pentru a o păstra? Greșit. Nu aveți [în SUA n.r.] niște oameni competenți pe care îi puteți numi la conducere? Cineva care măcar citește puțin înainte de a decide să atace aliații și să distrugă alianța occidentală”, a declarat parlamentarul danez.

Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei, dar beneficiază de o autonomie extinsă. Demnitarii din Groenlanda și din Danemarca au declarat constant că insula înghețată nu este de vânzare. Groenlanda găzduiește baze militare strategice, inclusiv una a SUA, și deține resurse minerale vaste.

