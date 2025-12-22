Prima pagină » Știri externe » SUA își intensifică interesul pentru Groenlanda: Trump numește un emisar special

Președintele american Donald Trump l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special pentru Groenlanda.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
22 dec. 2025, 13:01, Știri externe

Anunțul a fost făcut de Donald Trump duminică seara, într-o postare pe pagina sa de Truth Social.

„Jeff înțelege cât de importantă este Groenlanda pentru securitatea noastră națională și va promova cu tărie interesele țării noastre pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea aliaților noștri și, de fapt, a întregii lumi”, a scris Trump, pe Truth Social, potrivit NBC News.

În replică, Landry a declarat că este o onoare să preia rolul voluntar de „a face Groenlanda parte din SUA” și a adăugat că acest lucru nu va afecta funcția sa de guvernator al statului Louisiana.

Reacție din Danemarca

După anunțul lui Trump, ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a reacționat, spunând că decizia de a-l numi pe Landry semnalează interesul susținut al Americii pentru insula arctică.

Miniștrii din Groenlanda, dar și din Copenhaga au declarat în mod constant că insula nu este de vânzare, dar că ambele țări sunt dornice să coopereze cu Trump în domeniul securității și al oportunităților de afaceri, potrivit Financial Times.

În acest an, Trump a afirmat de mai multe ori că intenționează să preia controlul asupra insulei înghețate cu 57.000 de locuitori, inclusiv prin afirmația că SUA ar oferi să o cumpere.

Groenlanda găzduiește baze militare strategice atât pentru Danemarca, cât și pentru SUA, și deține resurse minerale vaste.

