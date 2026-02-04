Planul lui Trump pentru minerale critice, sub semnul întrebării. Aliații ezită după criza Groenlandei

Cu toate acestea, inițiativa este serios afectată de tensiunile diplomatice recente dintre Washington și partenerii săi tradiționali, în special din Europa, scrie Politico.

Amenințările, ulterior abandonate, privind preluarea Groenlandei, precum și retorica agresivă față de state NATO, au generat neîncredere chiar înaintea primului Critical Minerals Ministerial organizat de Departamentul de Stat.

Mineralele critice, miza strategică a administrației Trump

Mineralele critice sunt considerate esențiale pentru securitatea națională și economia SUA.

Potrivit U.S. Geological Survey, aproximativ 60 de astfel de materiale – inclusiv pământuri rare – sunt vitale pentru industrii precum apărarea, aviația, telecomunicațiile și producția de armament.

Administrația Trump, prin intermediul secretarului de stat Marco Rubio, încearcă să creeze un cadru de cooperare internațională pentru extracția, procesarea și reciclarea acestor minerale critice, precum antimonul, samariul sau germaniul.

Neîncrederea aliaților față de planul SUA privind mineralele critice

Deși peste 50 de țări sunt așteptate la reuniunea ministerială, mai mulți diplomați europeni și asiatici și-au exprimat rezervele.

State precum Germania și Finlanda ezită să semneze acorduri bilaterale privind mineralele critice, invocând lipsa de claritate privind compatibilitatea cu politicile comerciale ale Uniunii Europene și riscul de represalii economice din partea Chinei.

În plus, Danemarca nu trimite reprezentanți, pe fondul disputelor legate de Groenlanda – teritoriu bogat în resurse minerale strategice.

China deține aproape un monopol asupra pământurilor rare și a demonstrat deja capacitatea de a folosi mineralele critice ca instrument geopolitic, prin restricționarea exporturilor către SUA anul trecut. Deși Beijingul a relaxat temporar aceste măsuri în urma unui armistițiu comercial, Washingtonul încearcă să prevină vulnerabilități similare pe viitor. Totuși, amenințările tarifare ale lui Trump la adresa Canadei și Coreei de Sud complică eforturile de construire a unui front comun.

Viitor incert pentru inițiativa SUA

Analiștii avertizează că lipsa de predictibilitate a administrației Trump ar putea determina aliații să caute soluții alternative, cooperând între ei sau chiar menținând relații pragmatice cu China.

În acest context, inițiativa americană privind mineralele critice riscă să piardă tracțiune, iar obiectivul de a contracara influența Beijingului să devină mai dificil de atins.