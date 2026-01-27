Israelul se pregătește pentru un nou acord de securitate cu SUA pe 10 ani. Accentul va fi pe un parteneriat strategic mai strâns

Potrivit Financial Times și Reuters, autoritățile israeliene urmăresc prelungirea sprijinului militar american, chiar dacă se așteaptă la subvenții financiare mai reduse din partea Washingtonului.

Mai multe proiecte comune

Gil Pinchas, fost principal consilier financiar al Ministerului israelian al Apărării și al armatei, a declarat într-un interviu pentru Financial Times că Israelul intenționează să acorde prioritate proiectelor comune de apărare și cooperării militare, în detrimentul ajutorului financiar direct.

Acesta a subliniat că parteneriatul strategic cu SUA este mai important decât sprijinul financiar în sine.

„În acest context, parteneriatul este mai important decât simpla chestiune financiară. Există multe lucruri care sunt echivalente cu banii”, a afirmat Pinchas, adăugând că este necesară „o viziune mai largă” asupra viitorului acord de securitate.

Sprijinul financiar ar putea scădea treptat

Potrivit lui Pinchas, componenta de sprijin financiar direct, în valoare de aproximativ 3,3 miliarde de dolari anual – fonduri utilizate de Israel pentru achiziționarea de armament american – ar putea fi redusă treptat în cadrul noului acord. Aceste fonduri au reprezentat până acum o parte esențială a cooperării bilaterale în domeniul apărării.

În 2016, Statele Unite și Israelul au semnat un memorandum de înțelegere pe 10 ani, care prevede un ajutor militar total de 38 de miliarde de dolari, dintre care 33 de miliarde de dolari sub formă de subvenții pentru echipamente militare și 5 miliarde de dolari pentru sisteme de apărare antirachetă.

Israelul vrea mai multă autonomie militară

La începutul acestei luni, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că își propune să „reducă treptat” dependența Israelului de ajutorul militar american în următorul deceniu.

Declarația sugerează o schimbare strategică majoră, în care acordul de securitate Israel–SUA ar putea pune accent mai degrabă pe cooperare tehnologică și strategică decât pe sprijin financiar direct.