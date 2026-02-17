Vicepreședintele Vance despre relația cu Marco Rubio: Presa încearcă să creeze acest conflict

JD Vance a făcut marți clarificări privind un potențial conflict intern în cadrul administrației de la Washington. afirmând că presa încearcă să creeze artificial tensiuni între el și Secretarul de Stat, Marco Rubio.

„Este atât de interesant că presa încearcă să creeze acest conflict când nu există niciun conflict. Marco face o treabă excelentă. Eu fac o treabă cât de bună pot. Președintele face o treabă excelentă. Vom continua să lucrăm împreună”, a spus Vance, citat de Le Figaro.

Întrebat despre eventualele sale ambiții prezidențiale, vicepreședintele a spus: „Acum un an și jumătate, le-am cerut poporului american să-mi dea locul de muncă actual. Ne vom îngrijora de un alt loc de muncă la un moment dat în viitor”.

La rândul său, Marco Rubio, a respins speculațiile privind eventuale tensiuni cu vicepreședintele Vance. În decembrie 2025, Rubio spunea: „Dacă JD Vance candidează la președinție, el va fi candidatul nostru și eu voi fi printre primii care îl vor susține”.

Cu toatea acestea, cei doi oficiali ai administrației Trump s-ar putea confrunta în briefingurile de presă de la Casa Albă. Purtătoarea de cuvânt a administrației, Karoline Leavitt, a anunțat că, pe durata concediului său de maternitate, oficiali de rang înalt, inclusiv JD Vance și Marco Rubio, vor susține conferințele de presă zilnice.