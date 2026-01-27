Descoperire majoră în geologie: Un mineral nou, confirmat într-unul dintre cele mai bogate zăcăminte metalifere din lume

Geologii au confirmat existența unui mineral necunoscut până acum într-un zăcământ de nichel și cobalt extrem de bogat, marcând o descoperire științifică rară, scrie Ecoticias.

Mineralul, denumit Jinxiuite, a fost identificat în sudul Chinei și a fost recent recunoscut oficial ca specie nouă de către autoritatea internațională în domeniul mineralelor.

Un nou mineral recunoscut de comunitatea științifică internațională

Jinxiuite a fost descoperit în zăcământul de nichel-cobalt Longhua, situat în regiunea Guangxi, China, în urma unor analize geologice avansate realizate de cercetători.

După studii detaliate privind compoziția chimică și structura cristalină, mineralul a fost evaluat și aprobat de Asociația Internațională de Mineralogie.

Este vorba despre un mineral sulfurat, alcătuit din nichel, bismut, antimoniu, arsen și sulf, o combinație rară, care îl diferențiază de toate mineralele cunoscute până în prezent.

Oamenii de știință afirmă că structura sa oferă indicii importante despre modul în care metalele migrează și se acumulează în adâncul scoarței terestre.

Format de fluide fierbinți în adâncul scoarței terestre

Cercetătorii explică faptul că Jinxiuite s-a format prin procese hidrotermale, în care fluide fierbinți, bogate în metale, au circulat prin fisurile rocilor vechi.

Pe măsură ce temperaturile au scăzut, metalele s-au cristalizat în structuri dense, înlocuind treptat minerale mai vechi și formând structuri complet noi.

Acest proces nu doar că a dus la apariția Jinxiuite, ci a contribuit și la formarea unuia dintre cele mai bogate zăcăminte de nichel și cobalt cunoscute în prezent.

De ce este important zăcământul Longhua la nivel global

Zăcământul Longhua este considerat excepțional, cu concentrații de nichel și cobalt mult peste pragurile obișnuite de exploatare.

Aceste metale sunt esențiale pentru bateriile vehiculelor electrice, componentele aerospațiale și industria de înaltă tehnologie.

Experții spun că Jinxiuite ar putea funcționa ca un „mineral indicator”, ajutând geologii să identifice alte zăcăminte ascunse de nichel și cobalt la nivel mondial.

Descoperirea ar putea, de asemenea, reduce dependența de importurile de minerale critice, pe fondul creșterii cererii globale.

Indicii despre istoria Pământului

Oamenii de știință subliniază că Jinxiuite nu este important doar din punct de vedere economic.

Mineralul păstrează informații despre condiții specifice de temperatură și presiune din adâncul scoarței terestre, oferind perspective asupra proceselor geologice desfășurate de-a lungul a miliarde de ani.