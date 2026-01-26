Unde a fost descoperit cel mai mare zăcământ de aur de până acum și ce înseamnă pentru economia globală

Geologii din China au confirmat descoperirea a ceea ce ar putea fi cel mai mare zăcământ de aur cu concentrație ridicată din lume, o descoperire cu posibile consecințe economice și geopolitice majore, scrie Daily Galaxy.

Situat în provincia Hunan din centrul Chinei, noul câmp aurifer Wangu este estimat să conțină peste 1.000 de tone metrice de aur, cu o valoare de piață de aproximativ 83 de miliarde de dolari.

O descoperire rară de aur cu concentrație ridicată

Potrivit Biroului Geologic din Hunan, rezervele confirmate includ cel puțin 300 de tone de aur măsurat, distribuite în zeci de filoane aflate la aproape 2.000 de metri adâncime.

Ceea ce diferențiază acest zăcământ este calitatea excepțională a minereului.

Testele de laborator indică concentrații de până la 138 de grame pe tonă, mult peste media globală a minelor de aur exploatate comercial.

Forajele extinse, însumând peste 65 de kilometri, au scos la iveală aur vizibil în mai multe zone.

Mineralizarea suplimentară identificată în afara sitului principal sugerează că zăcământul ar putea fi chiar mai mare decât estimările actuale.

O nouă explicație științifică pentru formarea zăcământului

Cercetătorii consideră că zăcământul ar putea fi legat de un proces geologic propus recent, asociat activității seismice.

Un studiu publicat în Nature Geoscience sugerează că tensiunile din roci bogate în cuarț pot genera sarcini electrice, declanșând precipitarea rapidă a aurului din fluidele subterane.

Deși studiul nu menționează direct Wangu, caracteristicile geologice ale zonei corespund acestui model.

Implicații strategice și economice

Dacă va fi confirmat independent, Wangu ar putea depăși mina South Deep din Africa de Sud, considerată în prezent cea mai mare rezervă de aur cunoscută din lume.

Concentrația ridicată a minereului reduce costurile de extracție și impactul asupra mediului, sporind atractivitatea economică a proiectului.

China este deja lider mondial în producția de aur, iar un zăcământ de asemenea amploare i-ar consolida poziția pe piețele financiare și în industriile de înaltă tehnologie.

Totuși, nu au fost încă anunțate calendare de exploatare comercială, evaluări de impact asupra mediului sau verificări independente ale rezervelor.

Analiștii spun că descoperirea evidențiază importanța tot mai mare a aurului, nu doar ca activ financiar, ci și ca material strategic pentru tehnologiile avansate.