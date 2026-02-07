Frate vitreg arestat și acuzat după moartea unei adolescente pe un vas de croazieră Carnival

Fratele vitreg a fost eliberat și dat în custodia unui tutore, a declarat Chris Kepner, potrivit ABC News.

Nu se știe ce acuzații specifice i se aduc.

Avocații familiei nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Toate dosarele judecătorești sunt sigilate, deoarece suspectul a fost acuzat ca minor. FBI, Procuratura Generală a Statelor Unite și procuratura locală nu au dorit să discute cazul.

La câteva săptămâni după moartea Annei Kepner pe vasul de croazieră în timpul unei vacanțe în Caraibe, fratele vitreg a fost numit „suspect” de către părinții săi într-un dosar penal într-un caz de custodie fără legătură cu acest caz.

Cum a fost găsită fata

Moartea adolescentei a fost declarată omucidere, conform certificatului de deces, care menționa că moartea ei a fost cauzată de „asfixie mecanică”.

Adolescenta din Florida era în vacanță cu bunicii, tatăl, mama vitregă, frații și surorile vitrege. Ea a fost găsită moartă sub un pat, înfășurată într-o pătură și acoperită cu veste de salvare, potrivit unei surse din cadrul serviciilor de securitate informată cu privire la anchetă.

Reacția mamei biologice a suspectului, care este mama vitregă a victimei

Chris Kepner și soția sa, Shauntel, care este mama biologică a suspectului și mama vitregă a victimei, au dat vineri o declarație lungă: „Dorim să exprimăm sinceră recunoștință Biroului Federal de Investigații și Departamentului de Justiție pentru dedicarea, profesionalismul și rigurozitatea cu care au investigat uciderea fiicei noastre”, se arată în declarație. „Apreciem seriozitatea, grija și integritatea cu care a fost tratat acest caz. Pierderea fiicei noastre este o durere care nu se va vindeca niciodată complet. Ea ne-a fost luată într-un mod violent și fără sens, iar familia noastră s-a schimbat pentru totdeauna. Durerea noastră este copleșitoare, iar absența ei se simte în fiecare aspect al vieții noastre. Niciun părinte nu ar trebui să-și îngroape copilul, iar niciun cuvânt nu poate exprima pe deplin profunzimea pierderii noastre”.

„Credem în responsabilitate și în importanța aplicării justiției. Fiica noastră merită dreptate, iar viața ei merită să fie onorată printr-un proces legal complet și echitabil. Suntem recunoscători anchetatorilor și procurorilor care au lucrat pentru a descoperi adevărul și pentru a se asigura că această crimă este tratată cu seriozitatea cuvenită. În acest moment, este extrem de dureros și tulburător pentru familia noastră faptul că persoana responsabilă poate circula liber. Această realitate ne sporește durerea și indignarea. Este devastator să știm că, în timp ce noi trăim în fiecare zi cu pierderea copilului nostru, persoana responsabilă nu a fost încă trasă la răspundere pe deplin. Acest lucru nu face decât să ne întărească hotărârea de a continua să căutăm dreptate pentru fiica noastră”.

„În timpul acestei anchete, FBI ne-a sfătuit să păstrăm tăcerea. Am respectat această cerere din încredere în proces și în speranța că va ajuta ancheta. Cu toate acestea, ca părinți îndurerați care continuă să trăiască cu întrebări fără răspuns și cu o durere continuă, nu mai putem rămâne tăcuți. Viața fiicei noastre contează și vom continua să vorbim pentru a o onora, pentru a căuta responsabilitatea și pentru a ne asigura că nu va fi uitat cazul ei. Deși această tragedie ne-a rănit profund familia, nu vom lăsa ca ea să ne despartă. Ne concentrăm în continuare pe onorarea memoriei fiicei noastre și pe căutarea dreptății pentru ea. Mulțumim FBI-ului și Departamentului de Justiție pentru eforturile, dedicarea și angajamentul lor continuu în acest caz”.