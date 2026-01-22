Prima pagină » Social » Femeie din Caraș-Severin găsită moartă în curte: ar fi fost mușcată de câine

Femeie din Caraș-Severin găsită moartă în curte: ar fi fost mușcată de câine

O femeie de 75 de ani, din localitatea Brebu, județul Caraș-Severin, a fost găsită moartă în casă, existând suspiciunea că aceasta ar fi fost mușcată de câine și asta i-a produs decesul.
Femeie din Caraș-Severin găsită moartă în curte: ar fi fost mușcată de câine
Laura Buciu
22 ian. 2026, 11:01, Social

Polițiștii din cadrul Poliției Reșița au fost sesizați miercuri prin SNUAU 112 cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 75 de ani a fost găsită decedată în curtea unui imobil din localitatea Brebu, existând posibilitatea să fi fost mușcată de câine.

Oamenii legii au găsit femeia căzută într-o anexă a curții, în stare de inconștiență, cu leziuni pe suprafața corpului.

La fața locului a intervenit și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin, care a constatat decesul femeii.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița pentru ucidere din culpă.

