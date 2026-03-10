Prima pagină » Social » Discuții la Ministerul Sănătății despre polițele de asigurare profesională pentru rezidenți

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a discutat despre clarificarea cadrului legislativ privind polițele de asigurare profesională pentru rezidenți cu reprezentanții asigurătorilor și conducerea Colegiului Medicilor.
Discuții la Ministerul Sănătății despre polițele de asigurare profesională pentru rezidenți
Foto: Facebook/Alexandru Rogobete
Cosmin Pirv
10 mart. 2026, 21:35, Social

„În România sunt astăzi peste 22.000 de medici rezidenți – tineri aflați în formare, care lucrează zi de zi în spitale și care trebuie să își poată exercita profesia într-un cadru clar, predictibil și corect. Discuția noastră s-a concentrat pe clarificarea cadrului legislativ privind polițele de asigurare profesională și pe modul în care putem construi un sistem coerent care să ofere protecție atât personalului medical, cât și pacienților”, susține Alexandru Rogobete, după întâlnirea de marți cu reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare și cu Cătălina Poiană, președinta CMR.

Ministrul Sănătății susține că actul medical trebuie să se desfășoare într-un mediu sigur, în care responsabilitățile sunt clar definite, iar mecanismele de protecție funcționează corect.

„Am analizat împreună pașii necesari pentru a avea reguli mai clare privind asigurarea profesională și statutul rezidenților în raport cu Colegiul Medicilor din România”, arată Rogobete.

El spune că discuția a fost despre „cum ne asigurăm că personalul medical este protejat în exercitarea profesiei, iar pacienții beneficiază de siguranță și responsabilitate în actul medical. „La început de carieră, claritatea regulilor contează. Medicii rezidenți trebuie să știe că profesia pe care o aleg are un cadru corect și previzibil încă din primii ani de practică”.

