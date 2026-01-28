Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok

Khaby Lame, creatorul de conținut cu cea mai rapidă ascensiune de pe TikTok, și-a vândut compania principală, Lame’s Step Distinctive, pentru suma de 975 de milioane de dolari. Achiziția a fost realizată de grupul de investiții Rich Sparkle. Compania este listată la bursă în Statele Unite și are sediul în Hong Kong, mai arată Il Post.

Firma lui Lame, înregistrată în Insulele Virgine, a fost achiziționată prin intermediul acțiunilor, nu al numerarului. Acest fapt îl transformă pe Khaby Lame în principalul acționar al Rich Sparkle după finalizarea tranzacției.

Control total asupra brandului pentru următorii trei ani

Acordul prevede ca, pe o perioadă de trei ani, toate activitățile comerciale legate de imaginea lui Khaby Lame să fie gestionate exclusiv de Rich Sparkle. Acest lucru acoperă colaborările cu brandurile, vânzarea de produse prin social media și alte modalități de monetizare. Compania estimează că parteneriatul ar putea genera venituri de până la 4 miliarde de dolari anual. Cifrele se bazează pe uriașa sa audiență – aproximativ 360 de milioane de urmăritori cumulați pe toate platformele.

Un „geamăn digital” creat cu inteligență artificială

Un element cheie al acordului este autorizarea creării unui avatar AI care îi va servi drept „geamăn digital”. Rich Sparkle va avea dreptul de a folosi vocea, chipul și expresiile creatorului pentru a dezvolta un avatar capabil să genereze conținut în mai multe limbi. Acesta va putea să participe la evenimente publice și să apară în transmisiuni live în locul său. Compania explică faptul că această soluție tehnologică va reduce dependența de prezența fizică a lui Lame și va spori capacitatea de producție și distribuție de conținut.

De la influencer la antreprenor global

Această achiziție marchează o schimbare strategică majoră pentru Rich Sparkle. Firma, care până acum se concentrase pe servicii financiare pentru companii listate la bursă, nu investise în zona creatorilor de conținut sau e-commerce. Valoarea ridicată a tranzacției este justificată de statutul lui Lame ca ambasador global pentru branduri de top. De-a lungul timpului, acesta a colaborat cu companii precum Hugo Boss, Google, Binance, Pepsi, Epic Games (printr-un personaj în Fortnite), studiouri de la Hollywood și mari asigurători americani.

Un parcurs fulgerător

Khaby Lame, în vârstă de 25 de ani, s-a născut în Senegal și a crescut în Chivasso, lângă Torino. Și-a început activitatea pe TikTok în 2020, chiar înainte de pandemie. El a devenit rapid celebru datorită clipurilor sale mute, ușor de înțeles la nivel global. De la reacții ironice la „life hack-uri” simplificate, Lame a evoluat de la statutul de simplu influencer la cel de antreprenor digital, fiind invitat la conferințe internaționale de tehnologie precum Web Summit.