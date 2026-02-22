Dragoș Pîslaru, despre fondurile aferente reformei pensiilor magistraților: Dacă întârziem promulgarea, nu mai există

„Faptul că avem iminentă îndeplinirea, dovada că îndeplinim acest jalon. Jalonul, aduc aminte, este despre promulgare. Există în acest moment semne de întrebare dacă mâine se promulgă. se pune capac. S-a terminat. Dacă întârziem promulgarea, nu mai există”, a spus Pîslaru despre încercarea de a recupera cele 231 de milioane de euro din jalonul PNRR pentru reforma pensiilor magistraților.

„Dacă e să mai avem vreo șansă și să mi se zică să fac treabă, atunci ar trebui să pot să am și cu ce să fac treabă. Deci am nevoie de dovada asta ca atunci când mergem la Bruxelles, să nu merg cu s-a aprobat, dar că așteptăm promulgarea. Trebuie să spun, am promulgarea. Promulgarea înseamnă că eu am nevoie de numărul monitorului oficial”, continuă ministrul, duminicp la B1.

„Strategia este așa. Guvernul a depus în septembrie, în timp util, un proiect care în discuții de comisie bifează pe fond cerințele, prin urmare, odată ce se promulgă proiectul, se îndeplinește ce a fost de la depunerea din septembrie și până la zi, astăzi, după ce, mâine, când am obținut promulgarea, este doar procedură. Deci pe conținut nu există nimic fundamental schimbat între ce a pus Guvernul pe masă în septembrie și formula pe care o avem acum”, explică Pîslaru.

Declarațiile sunt făcute de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene după ce Curtea Constituțională a aprobat legea pensiilor magistraților după cinci amânări consecutive. Potrivit jalonului din PNRR, statul român trebuia să promulge reforma pensiilor magistraților până la data de 28 noiembrie a anului trecut.