Senatori americani în Groenlanda pentru reconstrucția încrederii afectate de declarațiile lui Trump

O delegație de senatori americani a efectuat luni o vizită oficială în Groenlanda, cu obiectivul declarat de a reconstrui încrederea dintre Statele Unite și teritoriul autonom danez, după tensiunile generate de declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, privind o posibilă preluare a insulei arctice.
Andrei Rachieru
09 feb. 2026, 20:44

Vizita are loc într-un context diplomatic sensibil, marcat de preocupări legate de securitatea regională și de respectarea suveranității teritoriale, scrie AFP.

„În câteva propoziții, încrederea construită încă de la al Doilea Război Mondial s-a erodat și s-a deteriorat, iar acum trebuie să lucrăm pentru a o reconstrui”, a declarat senatoarea republicană Lisa Murkowski, în cadrul unei conferințe de presă susținute pe insulă. Aceasta a subliniat rolul Congresului SUA în politica externă, precizând că declarațiile președintelui nu reflectă întotdeauna poziția tuturor instituțiilor americane.

Delegația, formată din Lisa Murkowski, senatorul independent Angus King și democrații Gary Peters și Maggie Hassan, a vizitat baza militară americană de la Pituffik, un punct strategic important pentru apărarea arctică. Senatorii s-au întâlnit, de asemenea, cu prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și aveau programată o întrevedere cu ministrul de externe Vivian Motzfeldt, discuțiile concentrându-se pe cooperarea bilaterală și stabilitatea regională.

Tensiunile au escaladat în luna ianuarie, când președintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite ar putea ocupa Groenlanda, inclusiv prin forță, invocând motive de securitate.

Deși ulterior a revenit asupra amenințării, declarațiile au provocat o reacție fermă din partea autorităților groenlandeze și daneze. Trump a susținut ulterior că a convenit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, asupra unui cadru de negociere care să ofere Washingtonului o influență sporită în regiune.

Reconstrucția încrederii, obiectiv central al dialogului trilateral

Un grup de lucru format din reprezentanți ai Groenlandei, Danemarcei și Statelor Unite a fost creat pentru a aborda preocupările americane privind securitatea arctică. Senatorul Gary Peters a recunoscut deschis deteriorarea relațiilor: „Avem un președinte care a trădat această încredere, iar acum trebuie să o reconstruim. Vă considerăm prieteni și vrem să ne considerați prietenii voștri”.

Autoritățile din Danemarca și Groenlanda au transmis că împărtășesc îngrijorările legate de securitate, însă au subliniat ferm că suveranitatea și integritatea teritorială reprezintă o „linie roșie” în orice negociere.

