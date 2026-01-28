Premierul Groenlandei stabilește „linii roșii” pentru discuțiile cu Washingtonul

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că discuțiile cu Statele Unite despre viitorul insulei arctice vor avea la bază respectarea valorilor democratice, conform POLITICO.

„Avem niște linii roșii pe care nu le putem depăși, dar, din perspectiva groenlandeză, vom încerca să găsim un fel de acord”, a spus Jens-Frederik Nielsen, aflat la Paris alături de prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen.

El a precizat și că „lucrăm cu Statele Unite de mulți ani.”

Relațiile dintre Europa și Statele Unite au trecut printr-o perioadă tensionată, după ce președintele Donald Trump a sugerat înainte posibilitatea preluării Groenlandei.

Ulterior, președintele american a anunțat că a ajuns la un cadru de discuții cu Groenlanda, în urma unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Elveția.

Mette Frederiksen a spus la Paris că e foarte importantă respectarea suveranității statelor.

„Danemarca este un stat suveran și este una dintre cele mai fundamentale reguli și valori democratice pe care trebuie să le prețuiască integritatea teritorială. Și, pe lângă asta, nu amenințați un aliat.”, a declarat ea.

Cei doi lideri se află în capitala Franței pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron, după discuții purtate anterior cu cancelarul german Friedrich Merz.

Jens-Frederik Nielsen a afirmat că există presiuni mari asupra societății groenlandeze în acest context.

„Suntem sub presiune, o presiune serioasă… ca lideri ai Groenlandei, trebuie să ne confruntăm cu oameni care se tem și sunt speriați”, a spus el.

„Imaginați-vă că trăiți în pace, sunteți un partener loial, loial alianței… și apoi unii dintre partenerii voștri vorbesc despre preluarea, achiziționarea și nu exclud preluarea de arme”, a adăugat premierul groenlandez.

La rândul său, Mette Frederiksen a declarat că Europa trebuie să analizeze mai larg evoluția relației cu Washingtonul, dincolo de situația specifică a Groenlandei.