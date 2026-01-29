Regele danez Frederik va călători în Groenlanda luna viitoare

Monarhul a dezvăluit vizita planificată – programată pentru a opta săptămână a anului, începând cu 16 februarie – în timpul vizitei sale de stat în Lituania, a relatat TV2, spunând că speră că aceasta va menține moralul ridicat în contextul „îngrijorărilor” legate de viitor, potrivit The Guardian.

Anterior, el a fost întrebat despre părerea sa despre presiunea SUA asupra Danemarcei, spunând că „înțelegem foarte mult pentru poporul groenlandez”.

Prim-ministrul Groenlandei Jens-Frederik Nielsen și prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, s-au aflat miercuri, la Paris pentru o întâlnire cu președintele Franței, Emmanuel Macron, în încercarea de a consolida sprijinul internațional în contextul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru preluarea controlului asupra insulei arctice, aflate de secole sub suveranitate daneză.