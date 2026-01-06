Machado, adversara lui Maduro, promite să întoarcă în Venezuela; vrea alegeri

„Intenționez să mă întorc în Venezuela cât mai curând posibil”, a declarat Machado, în vârstă de 58 de ani, avocată și mamă a trei copii, care a fugit din Venezuela deghizată în octombrie pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, pe care l-a dedicat lui Trump.

„Credem că această tranziție ar trebui să continue”, a declarat ea pentru Fox News într-un interviu acordat luni seara. „Am câștigat alegerile (din 2024) cu o majoritate zdrobitoare, în condiții frauduloase. În cadrul unor alegeri libere și corecte, vom câștiga peste 90% din voturi”.

Machado a spus că nu a mai vorbit cu Trump din 10 octombrie, când a fost anunțat premiul Nobel. El a declarat că Statele Unite trebuie să ajute la rezolvarea problemelor Venezuelei înainte de orice noi alegeri, considerând că un termen de 30 de zile pentru vot este nerealist, potrivit Reuters.

„Trebuie să reparăm mai întâi țara. Nu se pot organiza alegeri. Nu există nicio posibilitate ca oamenii să poată vota”, a declarat Trump pentru NBC.

În interviul acordat, primul de la capturarea lui Maduro de către SUA în weekend, Machado nu a dezvăluit locul în care se află și nici detalii suplimentare despre planurile de repatriere în Venezuela, unde este căutată pentru a fi arestată și unde loialiștii Partidului Socialist rămân la putere.

Spre dezamăgirea activiștilor din opoziție și a marii diaspore – unul din cinci venezueleni a părăsit țara în timpul imploziei economice sub Maduro și predecesorul său Hugo Chavez – Trump nu a dat semne că ar susține-o pe Machado.

Opoziția, unii observatori internaționali și mulți aliați ai SUA spun că opoziția a fost privată de victorie în alegerile din 2024, din care Machado a fost exclusă și în locul ei a candidat un aliat, dar Trump a spus că ea nu are sprijin în Venezuela.

Administrația SUA pare să spere, până în prezent, să colaboreze cu președintele interimar Delcy Rodriguez, un aliat fervent al lui Maduro, care a denunțat „răpirea” acestuia, solicitând în același timp cooperare și relații respectuoase cu Washingtonul.

„Delcy Rodriguez, după cum știți, este una dintre principalele arhitecte ale torturii, persecuției, corupției și traficului de droguri”, a afirmat Machado. „Este o principală aliată și intermediară a Rusiei, Chinei și Iranului, cu siguranță nu o persoană în care investitorii internaționali ar putea avea încredere, și este respinsă de poporul venezuelean”.