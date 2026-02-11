Zelenski respinge informațiile apărute în Financial Times: Vom organiza alegeri când vor fi îndeplinite toate garanțiile de securitate necesare

Ucraina va organiza alegeri numai după ce va avea garanții de securitate și un armistițiu cu Rusia, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că principalele condiții în organizarea unui scrutin nu s-au schimbat.

„Vom trece la alegeri când vor fi îndeplinite toate garanțiile de securitate necesare”, a declarat Zelenski reporterilor prin WhatsApp. „Am spus că este foarte simplu: se stabilește un armistițiu și vor avea loc alegeri”, a completat liderul ucrainean, potrivit Deutsche Welle.

Reacția lui Zelenski vine în contextul în care un articol apărut în Financial Times menționa că Ucraina ia în considerare posibilitatea organizării alegerilor prezidențiale în următoarele trei luni, după ce a fost supusă presiunilor din partea Washingtonului.

Reuters a relatat anterior că oficialii au luat în calcul posibilitatea ca scrutinul și referendumul să aibă loc în luna mai, însă mai multe surse au descris acest termen drept nerealist.

Autoritatea electorală ucrainene a punctat că organizarea de alegeri ar necesita cel puțin șase luni având în vedere circumstanțele actuale.

În prezent, în Ucraina nu pot fi organizate alegeri, întrucât legea marțială, aflată în vigoare, nu permite organizarea acestora. Ultimele alegeri din Ucraina au fost cele prezidențiale, în 2019, când Zelenski a devenit președintele țării. Mandatul acestuia a expirat în 2024, însă în actualul context, el rămâne în funcție până la organizarea unui nou scrutin prezidențial.