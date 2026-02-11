Uniunea Europeană pregătește instruirea trupelor ucrainene pe terenul lor, anunță Kaja Kallas

Reprezentanta UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a anunțat că Uniunea Europeană consideră instruirea soldaților ucraineni în Ucraina, dacă se va ajunge la un armistițiu.

Miniștrii apărării din UE s-au întâlnit la Bruxelles la o sesiune condusă de Kallas, care a spus anterior că se va discuta despre „cum putem sprijini în continuare Ucraina”, scrie Kyiv Post.

La reuniune a participat și noul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

„Pe masă se află propuneri de a înființa două centre de antrenament în Ucraina și de a mobiliza capital privat suplimentar prin intermediul Băncii Europene de Investiții”, a declarat Kallas pe X.

Potrivit oficialului european, două locații posibile au fost deja identificate.

Un oficial al UE a precizat că lucrările la centre ar putea începe chiar înainte de încetarea atacurilor, deși Rusia a avertizat că va considera orice trupe europene din Ucraina drept „ținte legitime”.

Uniunea Europeană a instruit deja peste 86.000 de soldați ucraineni până în ianuarie 2026, potrivit serviciului diplomatic al Uniunii Europene.

Efortul a fost apreciat ca o „dovadă a sprijinului și solidarității europene susținute în a ajuta Ucraina să-și apere suveranitatea și integritatea teritorială”.

Kallas a declarat că „este important să ne amintim că Rusia nu își câștigă războiul în Ucraina”, menționând creșterea victimelor și problemelor economice generate de conflict.

„Discutăm ce putem face mai mult pentru a ajuta Ucraina, dar avem și multe de învățat de la ei, când vine vorba de inovația în apărare și cum să ne creștem rapid cheltuielile de apărare”, a spus ea.