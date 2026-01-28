Prima pagină » Știri externe » Kaja Kallas: „Europa nu mai este centrul de gravitație al Washingtonului. NATO trebuie să devină mai europeană”

Kaja Kallas: „Europa nu mai este centrul de gravitație al Washingtonului. NATO trebuie să devină mai europeană”

Kaja Kallas spune că NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-și păstra puterea în noile relații transatlantice.
Kaja Kallas: „Europa nu mai este centrul de gravitație al Washingtonului. NATO trebuie să devină mai europeană
Foto: Mediafax Foto
Nițu Maria
28 ian. 2026, 14:00, Știri externe

Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, a declarat miercuri că Europa nu mai este punctul principal de interes al Washingtonului, conform Reuters.

Conform spuselor sale, această schimbare are caracter structural, nu temporar. Afirmația vine pe fondul situației cu care se confruntă liderii europeni în adaptarea la politica președintelui Donald Trump față de relațiile transatlantice.

La conferința anuală a Agenției Europene de Apărare, Kaja Kallas a spus că Uniunea Europeană continuă să susțină relațiile cu Statele Unite, care rămân un aliat, dar Europa trebuie să țină cont de noile realități.

„NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-și menține puterea”, a spus Kaja Kallas.

Șefa diplomației UE a mai spus, de asemenea, că aceste schimbări implică asumarea unui risc major, la care Uniunea Europeană trebuie să fie atentă.

„Riscul unei reveniri complete la politici coercitive de putere, la sfere de influență și la o lume în care puterea face dreptatea este foarte real.”, a adăugat ea.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Tragedia din Timiș. Mărturia cutremurătoare a șoferului polonez din TIR-ul lovit de microbuz: „În 34 de ani de carieră n-am văzut așa ceva”
Gandul
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
Libertatea
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care poate pierde toți banii pe final de ianuarie 2026
CSID
Risc de incendiu pentru acest model Volkswagen. Unde sunt sfătuiți proprietarii să-și lase mașinia
Promotor