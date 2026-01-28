Kaja Kallas: „Europa nu mai este centrul de gravitație al Washingtonului. NATO trebuie să devină mai europeană”

Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, a declarat miercuri că Europa nu mai este punctul principal de interes al Washingtonului, conform Reuters.

Conform spuselor sale, această schimbare are caracter structural, nu temporar. Afirmația vine pe fondul situației cu care se confruntă liderii europeni în adaptarea la politica președintelui Donald Trump față de relațiile transatlantice.

La conferința anuală a Agenției Europene de Apărare, Kaja Kallas a spus că Uniunea Europeană continuă să susțină relațiile cu Statele Unite, care rămân un aliat, dar Europa trebuie să țină cont de noile realități.

„NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-și menține puterea”, a spus Kaja Kallas.

Șefa diplomației UE a mai spus, de asemenea, că aceste schimbări implică asumarea unui risc major, la care Uniunea Europeană trebuie să fie atentă.

„Riscul unei reveniri complete la politici coercitive de putere, la sfere de influență și la o lume în care puterea face dreptatea este foarte real.”, a adăugat ea.