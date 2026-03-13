Cel mai romantic oraș din Europa nu este Paris sau Veneția. Ce destinație a câștigat titlul

Cel mai romantic oraș din Europa este Madrid, capitala Spaniei, potrivit unui studiu realizat de compania aeriană Icelandair, conform Express.

Cercetătorii au analizat date din zeci de orașe europene, luând în calcul viața de noapte, populația de celibatari, gradul de incluziune și fericire, evaluările romantice de pe TripAdvisor și vizibilitatea apusului de soare. Madridul a ieșit pe primul loc în fața unor destinații consacrate precum Paris, Veneția sau Roma.

Capitala spaniolă seduce prin combinația dintre farmec istoric și atmosferă intimă. Restaurante confortabile, baruri elegante, hoteluri boutique și spectacole de flamenco pline de energie compun un decor greu de egalat. Străzile orașului sunt împodobite cu grafitti colorate, flancat de cafenele și completate de o arhitectură impresionantă.

Ce poți face în cel mai romantic oraș din Europa

Madridul oferă experiențe variate pentru cupluri. Una dintre cele mai apreciate activități este închirierea unei bărci cu vâsle pe lacul din Parcul El Retiro. Plimbările prin parcul El Capricho sau prin grădinile Sabatini de la Palatul Regal sunt la fel de captivante.

Orașul se mândrește cu unele dintre cele mai spectaculoase puncte de observație pentru apusul de soare din Europa. Restaurantul Azotea del Círculo oferă priveliști panoramice de pe acoperiș, iar grădinile din Cerro del Tío Pío sunt ideale pentru o plimbare de seară. Cel mai iubit loc pentru apus rămâne Templo de Debod, un templu egiptean antic, în jurul căruia bazinele reflectante creează efecte vizuale de neuitat.

Pentru o pauză din explorarea urbană, băile arabe de la Hammam Al Ándalus oferă relaxare și o călătorie în timp. Cuplurile pot savura vin și tapas la Mercado de San Miguel sau pot traversa râul cu telecabina Teleférico de Madrid.

Clasamentul complet al celor mai romantice orașe europene

Studiul Icelandair a mai relevat că unul din zece britanici consideră călătoriile cea mai bună modalitate de a-și găsi un partener. Unul din cinci britanici a mărturisit că s-a îndrăgostit în timpul unui zbor.

Primele cinci orașe din clasament sunt Madrid, Praga, Lisabona, Barcelona și Zurich. Urmează Amsterdam, Helsinki, Viena, Copenhaga și Roma. Atena, Geneva, Oslo, Berlin și Reykjavik completează lista celor mai romantice destinații europene.