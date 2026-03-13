Războiul din Iran a provocat un șoc istoric pe piețele petroliere. Cum reacționează țările?

Penuria de petrol și creșterea prețurilor care au rezultat din aceasta obligă țările din întreaga lume să limiteze energia, să elibereze rezervele și să caute noi surse, scrie CNN.

Iată cum răspund țările

Statele Unite, care au exercitat de mult timp presiuni asupra țărilor să nu cumpere de la Moscova, au emis joi o nouă licență care permite achiziționarea temporară a anumitor produse petroliere rusești.

Coreea de Sud a plafonat prețurile petrolului pentru prima dată în aproape 30 de ani. Vineri, prețul benzinei obișnuite a fost plafonat la 1.724 KRW (aproximativ 1,17 USD) pe litru, potrivit ministerului Energiei din această țară.

Australia eliberează 762 de milioane de litri de benzină și motorină din rezervele sale pentru a atenua penuria de aprovizionare pentru fermierii din zonele rurale. Țara a relaxat, de asemenea, temporar standardele de calitate a combustibilului pentru a permite amestecarea benzinei fără plumb cu un conținut mai ridicat de sulf cu aprovizionarea locală.

Japonia eliberează 80 de milioane de barili de petrol, echivalentul a 45 de zile din rezervele sale de 254 de zile, încă de luni, a declarat prim-ministrul Sanae Takaichi.

India, cea mai populată țară din lume și unul dintre principalii importatori mondiali de gaz petrolier lichefiat (GPL), a invocat puteri de urgență pentru a redirecționa combustibilul de la utilizatorii industriali către gospodării, pentru a asigura aprovizionarea acestora.

Milioane de bangladezi sunt îndemnați să oprească aerul condiționat, să stingă luminile și să evite deplasările pentru întâlniri.

Pakistanul a anunțat, de asemenea, măsuri de austeritate extreme, inclusiv închiderea școlilor și politici de lucru de acasă.

Aprovizionarea cu combustibil a Coreei de Nord, deja fragilă, care se bazează pe o rețea de linii de aprovizionare din China și Rusia, ar putea fi în curând și mai afectată dacă prețurile energiei vor continua să crească.

În același timp, țări precum Spania, Norvegia și China vor vedea probabil că investițiile majore în energia regenerabilă dau roade.