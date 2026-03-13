Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”

„Distrugem complet regimul terorist al Iranului, din punct de vedere militar, economic și din alte puncte de vedere, însă, dacă-i citiți pe esuații de la New York Times, ați putea crede în mod eronat că nu câștigăm”, a scris Trump într-o postare pe platforma de socializare Truth Social, potrivit AA.

Președintele SUA a afirmat că resursele militare ale Iranului sunt grav afectate.

„Marina Iranului a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt distruse, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului”, a spus el.

Trump a adăugat că SUA dispun de o capacitate militară copleșitoare și vor continua campania. „Avem o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și mult timp la dispoziție – urmăriți ce se va întâmpla astăzi cu acești nemernici nebuni”, a scris el.

Președintele a acuzat, de asemenea, Iranul de violență de lungă durată.

„Au ucis oameni nevinovați în întreaga lume timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid pe ei. Ce mare onoare este să fac acest lucru!”

Declarațiile au fost făcute în contextul atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, lansate pe 28 februarie, care au ucis aproximativ 1.300 de persoane, inclusiv mai mulți înalți oficiali.

Iranul a ripostat cu atacuri cu drone și rachete asupra Israelului, Irakului și țărilor din Golf care găzduiesc baze militare americane.