Prima pagină » Știri externe » Raport al serviciilor de informații americane: regimul din Iran nu riscă să se prăbușească

Raport al serviciilor de informații americane: regimul din Iran nu riscă să se prăbușească

Serviciile de informații americane apreciază că liderii Iranului sunt în mare parte încă la putere și nu există riscul ca regimul să se prăbușească în viitorul apropiat, relatează Reuters, citând trei surse familiarizate cu situația.
Raport al serviciilor de informații americane: regimul din Iran nu riscă să se prăbușească
Alexandra-Valentina Dumitru
12 mart. 2026, 09:30, Știri externe

O sursă familiarizată cu concluziile a declarat că „o multitudine” de rapoarte ale serviciilor de informații oferă „o analiză consistentă conform căreia regimul nu este în pericol” să cadă și „păstrează controlul asupra populației iraniene”, potrivit Al Jazeera.

Cea mai recentă evaluare a fost finalizată în ultimele zile, a adăugat sursa.

Serviciile de informații subliniază reziliența conducerii politice a Iranului chiar și după uciderea liderului suprem Ali Khamenei pe 28 februarie, prima zi a atacurilor americane și israeliene.

Reuters a citat un înalt oficial israelian care a afirmat că oficialii israelieni au recunoscut, de asemenea, că nu există certitudinea că războiul va duce la prăbușirea guvernului iranian.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Se mai poate mânca pizza, dacă a stat mai mult de 24 de ore în frigider? Cât rezistă, de fapt
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor