Raport al serviciilor de informații americane: regimul din Iran nu riscă să se prăbușească

O sursă familiarizată cu concluziile a declarat că „o multitudine” de rapoarte ale serviciilor de informații oferă „o analiză consistentă conform căreia regimul nu este în pericol” să cadă și „păstrează controlul asupra populației iraniene”, potrivit Al Jazeera.

Cea mai recentă evaluare a fost finalizată în ultimele zile, a adăugat sursa.

Serviciile de informații subliniază reziliența conducerii politice a Iranului chiar și după uciderea liderului suprem Ali Khamenei pe 28 februarie, prima zi a atacurilor americane și israeliene.

Reuters a citat un înalt oficial israelian care a afirmat că oficialii israelieni au recunoscut, de asemenea, că nu există certitudinea că războiul va duce la prăbușirea guvernului iranian.