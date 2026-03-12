Spania refuză cererile lui Trump privind creșterea cheltuielilor militare. Bugetul apărării ar trebui să se dubleze

Guvernul spaniol spune că își poate respecta angajamentele în NATO cu o alocare de aproximativ 2–2,1% din PIB, avertizând că o creștere mai mare a bugetului apărării ar pune presiune pe finanțele publice și pe cheltuielile sociale.

Spania și presiunile SUA

Tensiunile au crescut și după refuzul Spaniei de a permite Statelor Unite să utilizeze bazele militare de la Rota și Morón pentru eventuale atacuri asupra Iranului. Decizia a atras critici dure din partea președintelui american, care și-a intensificat presiunile asupra Madridului.

Potrivit EFE, disputa are loc într-un moment simbolic, la exact 40 de ani de la referendumul prin care spaniolii au decis rămânerea țării în NATO, o dezbatere care a divizat societatea și care revine acum în prim-plan.

Argumentele Madridului

Președintele american Donald Trump a criticat dur poziția Madridului și a calificat Spania drept un „partener teribil” în cadrul Alianței. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Spania „nu joacă în echipă” și a amenințat inclusiv cu măsuri comerciale împotriva țării dacă aceasta nu își majorează cheltuielile pentru apărare. Trump a mai susținut că Spania „nu are absolut nimic de care Statele Unite să aibă nevoie, cu excepția oamenilor minunați”, adăugând că, în opinia sa, țara „duce lipsă de o conducere puternică”.

Guvernul condus de Pedro Sánchez respinge presiunile americane și susține că aportul Spaniei la NATO nu trebuie măsurat doar în nivelul cheltuielilor militare. Madridul amintește participarea la misiuni internaționale, capacitățile militare și rolul strategic al bazelor militare de la Rota și Morón.

SUA presează pentru 5% din PIB

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, consideră că nivelul de 2% din PIB alocat apărării – prag pe care Spania l-a atins abia în 2025 – ar putea să nu fie suficient pentru a face față amenințărilor actuale.

Pentru a ajunge la nivelul de 5% din PIB cerut de aliați, bugetul militar al Spaniei ar trebui practic să se dubleze, potrivit estimărilor sursei citate. Guvernul de la Madrid consideră însă că o asemenea țintă ar fi „disproporționată” și ar pune presiune pe finanțele publice.

Buget militar, tot mai costisitor

Potrivit datelor NATO, bugetul apărării Spaniei a crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în 2018 cheltuielile reprezentau aproximativ 0,92% din PIB, în 2025 acestea ajung la circa 2% din PIB, echivalentul a aproximativ 33 de miliarde de euro.

Spaniolii își susțin guvernul

Cheltuielile pentru apărare au crescut cu 196% din 2018, ajungând la aproape 34 de miliarde de euro, un efort care, potrivit guvernului, plasează Spania pe locul patru între statele NATO care și-au majorat cel mai rapid bugetul apărării.

Majoritatea cetățenilor spanioli susțin poziția executivului și consideră că țara nu ar trebui să accepte cererea Washingtonului de a aloca 5% din PIB pentru apărare.