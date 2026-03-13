Arabia Saudită anunță că a interceptat peste douăzeci de drone lansate din Iran

Autoritățile saudite au anunțat că sistemele de apărare aeriană au interceptat peste două duzini de drone care au intrat în spațiul aerian al țării. Atacul vine după ce noul lider suprem al Iranului a promis că vor continua loviturile împotriva statelor din Golful Persic care găzduiesc baze militare americane. Arabia Saudită se numără printre statele considerate de Teheran drept susținătoare ale operațiunilor militare ale SUA în regiune, arată Euronews.

Conflictul a intrat în ziua a 14-a, iar loviturile aeriene și atacurile cu rachete continuă pe mai multe fronturi. Atacurile aeriene ale forțelor americane și israeliene au vizat mai multe obiective din Teheran, inclusiv infrastructuri energetice și militare. În același timp, Iranul a lansat atacuri cu drone și rachete care au vizat Israelul, statele din Golf și nave comerciale din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel global.

Un militar francez a murit într-un atac cu drone în Irak

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat că un soldat francez a fost ucis într-un atac cu drone și rachete în regiunea Erbil, din Kurdistanul irakian. Potrivit autorităților franceze, atacul a fost lansat de Iran și a vizat o bază militară din zonă. Mai mulți militari au fost răniți.

Macron a condamnat atacul, afirmând că astfel de acțiuni sunt „inacceptabile” și riscă să extindă conflictul în întreaga regiune.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că operațiunile militare ar putea continua încă trei sau patru săptămâni. Liderul american a spus că neutralizarea amenințării reprezentate de Iran este mai importantă decât impactul pe care războiul îl are asupra piețelor energetice și asupra prețurilor petrolului.