Șefa politicii externe a UE: Rusia „încearcă să bombardeze și să înghețe” ucrainenii pentru a-i supune

Înainte de reuniunea miniștrilor de Externe ai UE la Bruxelles, Kaja Kallas, șefa politicii externe a blocului, a declarat că agenda zilei este una „foarte încărcată” pentru astăzi, întrucât „ordinea internațională bazată pe norme [rămâne] sub presiune”.

Întrebată despre negocierile de pace trilaterale privind încheierea războiului din Ucraina, care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Abu Dhabi, Kallas a criticat modul în care Rusia este reprezentată în cadrul acestor întâlniri. Ea a spus că delegația rusă la negocierile din Emiratele Arabe Unite continuă să fie reprezentată doar de personal militar, „fără mandat să convină asupra vreunui lucru”, punând la îndoială angajamentul real al Rusiei față de procesul de pace.

„Ei bombardează ucrainenii, încercând să-i bombardeze și să-i înghețe pentru a-i determina să se supună, și de aceea discutăm și despre sprijinul energetic pe care le-l putem oferi, deoarece iarna este foarte grea și ucrainenii suferă cu adevărat. Se apropie o catastrofă umanitară”, a spus ea, potrivit The Guardian.

Kallas: Ar trebui să exercităm mai multă presiune asupra Rusiei

Kaja Kallas s-a declarat îngrijorată de concesiile numeroase făcute de Kiev, în contextul în care Ucraina este cea agresată.

„Îngrijorarea mea este că am văzut multe concesii și din partea ucraineană, dar asta estompează imaginea, deoarece Ucraina nu este cea care comite agresiunea. Rusia este cea care face acest lucru. Așadar, ar trebui să exercităm mai multă presiune asupra Rusiei, pentru a vedea concesii din partea rusă”, a afirmat Kallas, întrebată dacă SUA ar putea oferi Ucrainei garanții de securitate doar în schimbul unor concesii teritoriale.

Infrastructura energetică al Ucrainei, atacată de Rusia

Următoarele trei săptămâni de iarnă vor fi cele mai dificile pentru sistemul energetic al Ucrainei, din cauza temperaturilor scăzute și a atacurilor rusești asupra infrastructurii.

Avertismentul a fost transmis miercuri de Andrii Gerus, președintele Comisiei pentru energie, locuințe și servicii comunale din Parlamentul Ucrainei, în cadrul unei intervenții la telemaratonul United News. Oficialul spune că Rusia nu dă semne că ar dori pace sau un armistițiu, nici măcar unul energetic, iar atacurile asupra Ucrainei continuă constant, indiferent de condițiile meteo.

„Nu am nicio informație care să indice că un armistițiu energetic este iminent. Dacă se va întâmpla, va fi un lucru bun. Dar, în acest moment, trebuie să ne pregătim pentru ce este mai rău, pe baza situației actuale”, a declarat politicianul, citat de Interfax-Ukraine.