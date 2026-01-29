Ucraina nu se așteaptă la un armistițiu energetic cu Rusia. Urmează trei săptămâni grele de iarnă

Avertismentul a fost transmis miercuri de Andrii Gerus, președintele Comisiei pentru energie, locuințe și servicii comunale din Parlamentul Ucrainei, în cadrul unei intervenții la telemaratonul United News. Oficialul spune că Rusia nu dă semne că ar dori pace sau un armistițiu, nici măcar unul energetic, iar atacurile asupra Ucrainei continuă constant, indiferent de condițiile meteo.

„Nu am nicio informație care să indice că un armistițiu energetic este iminent. Dacă se va întâmpla, va fi un lucru bun. Dar, în acest moment, trebuie să ne pregătim pentru ce este mai rău, pe baza situației actuale”, a declarat politicianul, citat de Interfax-Ukraine.

Trei săptămâni critice

Potrivit acestuia, următoarele trei săptămâni vor fi cele mai dificile din punct de vedere energetic, din cauza gerului și a bombardamentelor constante. „Trebuie să înțelegem clar că perioada următoare nu va fi ușoară. Trebuie să rezistăm și să trecem peste aceste săptămâni”, a spus oficialul ucrainean.

„Vestea proastă este că vor fi geruri și va fi greu. Vestea bună este că trebuie să rezistăm doar trei săptămâni, iar apoi lucrurile vor deveni mai ușoare”, a rezumat situația șeful comisiei pentru energie din Ucraina.

Mai multă energie din februarie

Gerus a arătat însă că situația ar putea începe să se îmbunătățească în a doua jumătate a lunii februarie, când zilele vor deveni mai lungi, iar producția de energie solară va crește semnificativ.

„Există multe centrale solare în diferite regiuni ale Ucrainei, iar acestea vor ajuta foarte mult sistemul energetic. Mai multă lumină și mai mult soare înseamnă mai multă energie disponibilă”, a explicat el.