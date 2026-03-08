Prima pagină » Știri externe » Papa Leon face apel la încetarea bombardamentelor din Orientul Mijlociu

Papa Leon face apel la încetarea bombardamentelor din Orientul Mijlociu

Papa Leon al XIV-lea a lansat, duminică, un apel privind încetarea violențelor din Orientul Mijlociu. Suveranul Pontif s-a declarat îngrijorat că situația conflictuală s-ar putea extinde, implicând și alte țări din regiune.
Papa Leon face apel la încetarea bombardamentelor din Orientul Mijlociu
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
08 mart. 2026, 18:07, Social

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat, duminică, la încetarea bombardamentelor și a solicitat revenirea la dialog în contextul violențelor din Iran și Orientul Mijlociu.

În cadrul rugăciunii Angelus din Piața Sfântul Petru de duminică, Papa Leon a afirmat că războiul din Orientul Mijlociu alimentează frica și ura și s-a declarat îngrijorat că situația conflictuală s-ar putea extinde, implicând și alte țări aflate în vecinătate.

„Pe lângă episoadele de violență și devastare și climatul generalizat de ură și frică, există și îngrijorarea crescândă că conflictul s-ar putea extinde și că alte țări din regiune, inclusiv dragul Liban, ar putea cădea din nou în instabilitate”, a spus Papa Leon, potrivit Reuters.

„Să ne ridicăm rugăciunea umilă către Domnul ca zgomotul bombelor să înceteze, ca armele să tacă și ca spațiul să se deschidă pentru dialog, în care vocile popoarelor să poată fi auzite”, a completat Suveranul Pontif.

Papa Leon al XIV-lea a lansat apeluri la încetarea focului și în legătură cu celelalte mari conflicte actuale, respectiv războiul Rusiei în Ucraina și cel al Israelului în Gaza.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
CTP îl „SPULBERĂ” pe Nicușor Dan! „O gargară trufașă / Și nici președinte nu e”
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Un ucrainean a fugit de război cu un avion privat, a intrat ilegal în spațiul aerian al României și a aterizat pe un câmp, la Suceava
Libertatea
Te simți umflat, inflamat sau fără energie? Uleiul NATURAL care poate susține inflamația, colesterolul și glicemia
CSID
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor