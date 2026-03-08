Papa Leon face apel la încetarea bombardamentelor din Orientul Mijlociu

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat, duminică, la încetarea bombardamentelor și a solicitat revenirea la dialog în contextul violențelor din Iran și Orientul Mijlociu.

În cadrul rugăciunii Angelus din Piața Sfântul Petru de duminică, Papa Leon a afirmat că războiul din Orientul Mijlociu alimentează frica și ura și s-a declarat îngrijorat că situația conflictuală s-ar putea extinde, implicând și alte țări aflate în vecinătate.

„Pe lângă episoadele de violență și devastare și climatul generalizat de ură și frică, există și îngrijorarea crescândă că conflictul s-ar putea extinde și că alte țări din regiune, inclusiv dragul Liban, ar putea cădea din nou în instabilitate”, a spus Papa Leon, potrivit Reuters.

„Să ne ridicăm rugăciunea umilă către Domnul ca zgomotul bombelor să înceteze, ca armele să tacă și ca spațiul să se deschidă pentru dialog, în care vocile popoarelor să poată fi auzite”, a completat Suveranul Pontif.

Papa Leon al XIV-lea a lansat apeluri la încetarea focului și în legătură cu celelalte mari conflicte actuale, respectiv războiul Rusiei în Ucraina și cel al Israelului în Gaza.