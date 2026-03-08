Zelenski avertizează că prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta sprijinul acordat Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că situația conflictuală din Orientul Mijlociu ar putea să se prelungească și ar putea afecta sprijinul din partea Occidentului pentru Kiev.

„Sper că războiul (din Orientul Mijlociu – n.r.) nu va dura mult, nu numai pentru că îmi fac griji pentru Ucraina, ci și pentru că fiecare viață omenească pierdută sau distrusă este o tragedie. Între timp, nu vedem progrese în negocierile de pace. Dacă nu se negociază o pace durabilă sau un armistițiu în primele zile ale conflictului, există un risc mare de prelungire a acestuia”, a scris Zelenski într-o postare pe X.

Liderul ucrainean a mai punctat faptul că „acest lucru va avea cu siguranță o influență asupra situației din Ucraina. Mai puțină atenție înseamnă mai puțin sprijin. Mai puțin sprijin înseamnă mai puțină apărare aeriană”.

Russia provides assistance to the Iranian regime. We know what has been provided so far, although the exact volumes of such a help not full known. The good thing is that the Iranian regime does not seem to be able to provide Russia with missiles and some other weapons which they… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2026

Anterior în cursul zilei de duminică, Zelenski a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Olandei, Rob Jetten, că experții ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu „săptămâna viitoare”, pentru a-și oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene.

„Dacă vorbim despre acumularea anumitor active, ne-am dori foarte mult ca aceasta să fie o oportunitate pentru ambele părți. Știți despre deficiențele anumitor capacități pe care le avem și înțelegem deficiențele pe care le au țările din Golf. Deci, există și discuții în acest sens. Deocamdată este prea devreme să vorbim despre alte detalii. Săptămâna viitoare, când experții vor fi la fața locului, vor evalua situația și vor oferi asistență, deoarece vin echipați cu capacitățile necesare”, a spus Zelenski.