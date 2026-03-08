Efectele conflictului din Orientul Mijlociu: Piața petrolului se pregătește pentru 100 de dolari pe baril

Prețul petrolului se apropie de pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată în aproape patru ani, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu îi determină pe cei mai mari producători să reducă producția.

Potrivit Financial Times, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit și Iran reduc producția sau închid complet câmpurile petroliere, întrucât riscă să depășească volumul rezervoarelor de stocare. Pe fondul războiului SUA-Israel împotriva Iranului, țițeiul se acumulează în Golf.

Comercianții au avertizat că sectorul petrolier se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din istorie, în timp ce atacurile Iranului asupra tancurilor petroliere din Strâmtoarea Ormuz afectează producția în țările responsabile pentru aproximativ un sfert din aprovizionarea globală cu țiței.

În ultimele zile, indicele de referință al petrolului american West Texas Intermediate, a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din istorie, depășind 90 de dolari pe baril. În aceeași situație se află și indicele internațional Brent.

„Dacă situația nu se îmbunătățește rapid, mă aștept ca prețul Brent să atingă trei cifre la începutul săptămânii viitoare. Nu există semne reale de ieșire diplomatică din impas, în timp ce tot mai mulți producători din Golf anunță reduceri de producție”, a spus Richard Bronze, șeful departamentului de geopolitică al companiei de consultanță Energy Aspects, pentru Financial Times.

În această săptămână, ministrul energiei din Qatar a avertizat, în exclusivitate pentru Financial Times, că războiul din Orientul Mijlociu ar putea „dărâma economiile lumii”, anticipând că toți exportatorii de energie din Golf vor opri producția în câteva săptămâni, iar prețul petrolului va ajunge chiar și la 150 de dolari pe baril.