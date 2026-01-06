Liderul opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, spune că nu a mai vorbit cu Trump din octombrie

„De fapt, am vorbit cu președintele Trump pe 10 octombrie, în aceeași zi în care a fost anunțat Premiul (Nobel pentru Pace), (dar) nu am mai vorbit de atunci”, a declarat Machado în emisiunea „Hannity” de la Fox News.

Ea a primit premiul pentru lupta sa împotriva a ceea ce Comitetul Nobel norvegian a numit „o dictatură”.

Machado – considerată în prezent cea mai credibilă adversară a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, care a fost destituit – a părăsit Venezuela luna trecută pentru a se deplasa în Norvegia și a primi premiul, și nu s-a mai întors de atunci.

„Intenționez să mă întorc acasă cât mai curând posibil”, a declarat ea pentru Fox News când a fost întrebată despre planurile sale de a se întoarce în Venezuela, scrie Reuters.

Interviul a fost primul acordat de Machado de când SUA au lansat sâmbătă atacuri asupra Venezuelei și l-au capturat pe președintele acesteia.

Ea a salutat acțiunile SUA ca fiind „un pas uriaș pentru umanitate, pentru libertate și demnitate umană”.

Vicepreședintele și ministrul petrolului din Venezuela, Delcy Rodriguez, a depus jurământul luni ca președinte interimar, dar mișcarea Washingtonului din weekend a făcut ca mulți să se întrebe despre viitorul lider al țării sud-americane. Sâmbătă, Trump a respins ideea de a colabora cu Machado, afirmând că „ea nu se bucură de sprijinul și respectul din interiorul țării”.