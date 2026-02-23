Franța rejudecă cazul profesorului decapitat: „Niciun musulman nu acceptă caricaturi cu profetul Mahomed”, susține un inculpat în apărarea sa

În boxa acuzaților se află Abdelhakim Sefrioui, de 66 de ani, militant islamist francez de origine marocană, condamnat anterior pentru asociere în vederea comiterii de acte teroriste. Procurorii susțin că acesta, împreună cu tatăl unei eleve, a avut un rol important în mobilizarea online împotriva profesorului, înainte de atac.

În fața Curții de Apel din Paris – instanța care judecă dosarele de terorism în Franța – Sefrioui a susținut că a intervenit doar pentru a denunța ceea ce el considera a fi o „stigmatizare” a elevilor musulmani. „Caricaturile cu profetul Mahomed nu sunt acceptate de niciun musulman. Toți musulmanii sunt afectați, este normal”, a declarat el, citat de Le Figaro.

Militantul islamist a adăugat: „Sunt liber să spun că nu sunt și că nu voi fi niciodată Charlie. Ceea ce nu am dreptul este să chem la ură, la violență”, făcând referire la sloganul Je suis Charlie apărut după atentatul din 2015 asupra revistei satirice Charlie Hebdo.

Ce s-a întâmplat în 2020

Victima, Samuel Paty, era profesor de istorie-geografie la un colegiu dintr-o suburbie a Parisului. Pe 16 octombrie 2020, el a fost atacat și decapitat în apropierea școlii unde preda.

Cu câteva zile înainte, în cadrul unei lecții despre libertatea de exprimare, profesorul le arătase elevilor caricaturi cu profetul Mahomed, publicate de revista satirică Charlie Hebdo. Potrivit autorităților franceze, el le-ar fi oferit elevilor posibilitatea să părăsească sala dacă se simțeau ofensați, tocmai pentru a evita posibile tensiuni.

După lecție, tatăl unei eleve a publicat pe rețelele sociale mesaje critice la adresa profesorului, acuzându-l că ar fi ofensat islamul. Postările au fost preluate și distribuite pe scară largă, iar în scurt timp cazul a devenit subiect de dezbatere aprinsă în mediul online.

Autorul atacului, Abdoullakh Anzorov, un tânăr cecen de 18 ani, influențat de idei extremiste, a aflat despre profesor prin intermediul acestor mesaje distribuite online. Pe 16 octombrie, el l-a urmărit după terminarea cursurilor și l-a ucis. Atacatorul a fost împușcat mortal de poliție la scurt timp după crimă.

Și-a invocat credința

În timpul audierilor, acuzatul a fost confruntat și cu declarații mai vechi, rostite la un miting public la Paris, la începutul lui 2015, la scurt timp după atentatul asupra redacției Charlie Hebdo. Atunci, Sefrioui îi ceruse lui Allah să trimită „mânie”, „pandemii” și „pedeapsă asupra tuturor celor care își bat joc” de Profet. „Distruge-i!”, a citat președinta instanței din discursul său.

„Sincer, nu-mi amintesc deloc asta”, a răspuns inculpatul, contestând data și susținând că ar fi fost vorba despre o simplă „invocație”, nu despre un îndemn la violență. „Din fericire, încă mai avem dreptul să ne adresăm Domnului nostru, cu termenii care ne aparțin”, a spus el, explicând că ar fi fost „rugăciunea celui slab, a celui care suferă o nedreptate”.

Întrebat de judecători „despre ce nedreptate” era vorba, el a ocolit întrebarea.

Neagă orice responsabilitate

Spre deosebire de alți inculpați din dosar, Sefrioui nu își recunoaște nicio responsabilitate în moartea profesorului. El s-a limitat la a transmite „condoleanțe” familiei profesorului ucis. A rostit la un moment dat și cuvântul „scuze”, dar a spus că a fost o formulare greșită, pe care a corectat-o imediat.

În dosarul privind responsabilitatea penală pentru campania de instigare și complicitate la asasinat sunt rejudecați și alți inculpați, inclusiv persoane apropiate de atacator, condamnate anterior pentru complicitate. Verdictul este așteptat la finalul săptămânii.

Procesul este urmărit cu atenție în Franța, unde cazul Samuel Paty a devenit un simbol al tensiunilor dintre libertatea de exprimare, radicalizare și responsabilitatea pentru discursul public.