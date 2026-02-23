Companie care administrează site-uri porno din UK, amendă record pentru neîndeplinirea obligației de verificare a vârstei

O companie porno tocmai a primit cea mai mare amendă aplicată vreodată în temeiul Legii privind siguranța online. 8579 LLC, un furnizor de conținut pornografic cu o serie de site-uri populare, a fost amendat cu suma record de 1,35 milioane de lire sterline pentru că nu a implementat verificări ale vârstei, plus 50.000 de lire sterline pentru că nu a răspuns la o solicitare de informații, scrie Sky News.

Ofcom, autoritatea britanică de reglementare în domeniul comunicațiilor care a aplicat amenzile, a declarat că, dacă firma nu va implementa imediat un sistem eficient de verificare a vârstei, va fi sancționată cu o amendă zilnică de 1.000 de lire sterline.

De asemenea, va fi amendată cu 250 de lire sterline pe zi până când va răspunde solicitărilor autorității de reglementare de a furniza informații, inclusiv o listă completă a tuturor site-urilor sale. După 60 de zile, dacă nu va fi răspuns, amenzile vor fi plafonate.

Începând din iulie, toți furnizorii de conținut pornografic cu public din Marea Britanie au fost obligați să verifice în mod corespunzător vârsta utilizatorilor lor.

O casetă de selectare care întreba utilizatorii dacă au peste 18 ani nu mai era considerată o verificare adecvată a vârstei, iar furnizorii majori au introdus tehnologia necesară pentru a verifica în mod corespunzător vârsta utilizatorilor lor.

Ofcom afirmă că a urmărit site-urile care nu au respectat această cerință și că în curând au fost lansate investigații asupra unora dintre cele mai mari site-uri care nu respectau cerințele. 8579 LLC a fost una dintre companiile investigate. Până cel puțin la 19 noiembrie 2025, 8579 LLC nu a implementat un sistem extrem de eficient de verificare a vârstei pe trei dintre site-urile sale principale, potrivit autorității de reglementare, iar un alt site a continuat să încalce regulile de verificare a vârstei.

George Lusty, directorul departamentului de aplicare a legii din cadrul Ofcom, a declarat: „Am fost clari în privința faptului că site-urile pentru adulți trebuie să implementeze verificări riguroase ale vârstei pentru a proteja copiii din Marea Britanie împotriva vizionării de materiale pornografice. Cei care nu respectă această cerință sau ignoră solicitările noastre cu caracter obligatoriu din punct de vedere legal trebuie să se aștepte la amenzi”.

Ancheta Ofcom asupra 8579 LLC a inclus inițial încă două site-uri administrate de companie, dar acestea au fost transferate către o altă companie înregistrată în Seychelles înainte ca Ofcom să poată anunța concluziile preliminare.

Sky News precizează că a încercat să contacteze 8579 LLC pentru a obține un comentariu.