Un tânăr din Rusia, amendat pentru „propagandă LGBTQ” după distribuirea unei imagini cu trupa Queen

Un tribunal din Moscova a menținut condamnarea unui tânăr rus în vârstă de 22 de ani, amendat pentru „propagandă LGBTQ” în Rusia, după ce a publicat pe rețeaua socială VK o imagine celebră cu membrii trupei Queen din videoclipul piesei „I Want to Break Free”.
04 feb. 2026, 13:28, Social

Fotografia, realizată în 1984, îi arată pe artiști purtând ținute feminine, o alegere artistică devenită iconică în istoria muzicii rock.

Potrivit publicației independente ruse Verstka, citată de Kyiv Post, instanța a decis că imaginea și alte postări similare ale lui David Gevondyan ar contribui la „denaturarea ideii de relație între un bărbat și o femeie” și la „distrugerea valorilor familiale”, fiind încadrate drept „propagandă LGBTQ” în Rusia.

Tribunalul respinge apelul: „Postarea nu avea conotație muzicală”

Condamnarea inițială a fost pronunțată în martie anul trecut, însă tânărul a contestat decizia, susținând că fotografia este un simplu cadru dintr-un videoclip muzical cunoscut la nivel mondial și nu poate fi considerată „propagandă LGBTQ”. Instanța de apel a respins argumentele, motivând că postarea „nu avea conotație muzicală”.

Judecătorii au luat în considerare și alte imagini distribuite de Gevondyan pe VK, inclusiv fotografii cu doi bărbați sărutându-se sau cu bărbați purtând fuste mini, ciorapi și peruci. Acestea au fost, de asemenea, sancționate, fiind considerate de instanță drept exemple de prezentare a „relațiilor sexuale netradiționale ca fiind naturale”.

„Propaganda LGBTQ” în Rusia, asociată de instanță cu riscuri demografice

În motivarea deciziei, tribunalul a susținut că astfel de postări reprezintă „o amenințare la adresa creșterii demografice și a dezvoltării economice a țării”, reflectând linia oficială promovată de Kremlin.

Legislația rusă permite amenzi de până la 200.000 de ruble (n.r. aproximativ 2.200 de euro) pentru distribuirea online a materialelor considerate „propagandă LGBTQ” în Rusia, însă suma exactă aplicată în acest caz nu a fost făcută publică.

În plus, Gevondyan a fost condamnat la 10 zile de detenție administrativă pentru afișarea unor simboluri catalogate drept „extremiste”, după ce ar fi publicat un steag asociat istoric cu naționaliștii ucraineni.

Represiunea împotriva comunității LGBTQ+ în Rusia se intensifică

Cazul se înscrie într-un context mai larg de restrângere a drepturilor LGBTQ+ în Rusia. În 2023, Curtea Supremă a desemnat așa-numita „mişcare socială internaţională LGBT” drept „extremistă”, decizie criticată dur de organizațiile pentru drepturile omului.

Potrivit Human Rights Watch, doar în 2024 au fost pronunțate peste 100 de condamnări pentru „extremism” legate de această clasificare.

Experți ai Națiunilor Unite avertizează că legislația rusă permite aplicarea arbitrară a sancțiunilor și discriminează minoritățile sexuale.

În 2025, Rusia s-a clasat pe ultimul loc în Europa în privința drepturilor LGBTQ+, conform clasamentului realizat de ILGA-Europe.

