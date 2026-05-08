O spălătorie auto din București a fost amendată cu 30.000 lei de Garda de Mediu

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, o spălătorie auto dintr-o zonă rezidențială a Capitalei a primit o amendă în valoare de 30.000 lei, din cauza zgomotului pe care îl producea spălătoria.
Instituția a primit mai multe sesizări de la cetățeni, deranjați de disconfortul fonic produs de spălătoria auto.
În urma controlurilor realizate de comisarii Gărzii Naționale de Mediu București, s-a descoperit că spălătoria era situată lângă mai multe locuințe și nu era izolată fonic. De asemenea, comisarii au aflat că firma nu avea o autorizație de mediu valabilă.
Astfel, firma a primit o amendă de 30.000 de lei, iar activitatea sa a fost suspendată, până la obținerea unei autorizații valabile.