O spălătorie auto din București a fost amendată cu 30.000 lei de Garda de Mediu

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, o spălătorie auto dintr-o zonă rezidențială a Capitalei a primit o amendă în valoare de 30.000 lei, din cauza zgomotului pe care îl producea spălătoria.

Instituția a primit mai multe sesizări de la cetățeni, deranjați de disconfortul fonic produs de spălătoria auto.

Fără autorizație și fără izolare fonică

În urma controlurilor realizate de comisarii Gărzii Naționale de Mediu București, s-a descoperit că spălătoria era situată lângă mai multe locuințe și nu era izolată fonic. De asemenea, comisarii au aflat că firma nu avea o autorizație de mediu valabilă.

Astfel, firma a primit o amendă de 30.000 de lei, iar activitatea sa a fost suspendată, până la obținerea unei autorizații valabile.