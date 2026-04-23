Iulian Fota, amendat și lăsat fără permis. Europol: A făcut circ lângă autospeciala de poliție

„Dacă ai fost consilier al președintelui României și secretar de stat în Ministerul de Externe, nu înseamnă că ești îndreptățit să aduci injurii polițistului rutier pentru că aplică legea. Iulian Fota a făcut circ lângă autospeciala de poliție, în timp ce polițistul rutier îi aplica amenda pentru că a parcat neregulamentar autoturismul pe trecerea de pietoni, în plin centrul Bucureștiului”, scriu joi seara reprezentanții sindicatului Europol.

Aceștia își felicită colegii că nu s-a lăsat intimidați.

„Cu toate că vorbim despre o banală contravenție, stimabilul Fota a ținut să îi apostrofeze pe polițiștii rutieri, și să le spune că nu au . Are dreptate și Fota: nesimțiții de polițiști rutieri chiar nu mai țin cont nici de statutul social și nici de personalitățile pe care le au în față și aplică legea la fel ca pentru orice alt cetățean. Inadmisibil!”, se mai arată pe rețeaua de socializare.

„Sunteți și obraznic în continuare. În primul rând dumneavoastră aveți jumătate din vârsta mea. Ar trebui să mă respectați măcar pentru asta. (…) Profitați de faptul că aveți uniforma statului pe dumneavoastră, abuzați de privilegiile, de prerogativele pe care statul vi le-a dat. Deci, sunt dispus să plătesc pentru dreptul meu de a-mi spune punctul de vedere. Nu e normal ce face poliția”, spune Iulian Fota în imaginele postate de Europol.

Amendă de 1.000 de lei

Brigada Rutieră a Capitalei anunță că joi, în jurul orei 12.50, polițiștii au observat pe strada Sfântul Elefterie/Dr. Panait Iatropol un autoturism oprit neregulamentar pe trecerea pentru pietoni.

„Bărbatul a fost interceptat cu respectarea normelor legale, fiind sancționat contravențional conform art. 142/E din RAOUG 195/2002 pentru oprirea neregulamentară a autovehiculului pe trecerea pentru pietoni”, arată polițiștii.

Aceștia susțin că șoferul nu a respectat dispozițiile polițistului rutier de a rămâne la autovehicul până la întocmirea procesului-verbal, deplasându-se la autospeciala de poliție și adresând polițiștilor expresii jignitoare.

Acesta a fost amendat și i s-a aplicat măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce, pentru 30 de zile.

Potrivit Europol, amendat aplicată se ridică la 1.000 de lei.